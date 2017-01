Los Goya 2017 calientan motores en traje de cóctel y distendidos

Los nominados a la 31 edición de los Premios Goya han celebrado hoy en el Hotel Ritz de Madrid su cóctel previo a la gala del 4 de febrero, una cita distendida en la que ha habido grandes ausencias en las principales categorías.



en la que se ha echado de menos a Penélope Cruz, Carmen Machi, Eduard Fernández o Antonio de la Torre, la mayoría por ausentes por motivos de trabajo.Tampoco han podido acudir tres de los cinco directores nominados en la categoría principal, sea por rodajes, como Alberto Rodríguez ("El hombre de las mil caras") y J.A.Bayona ("Un monstruo viene a verme") o porque "nunca va", como Pedro Almodóvar ("Julieta"), según ha explicado su hermano Agustín.Así que, que aún sigue "encajando" las once nominaciones de su ópera prima, "Tarde para la ira". Dice que le haría ilusión el de guión y el de actor protagonista para Luis Callejo, frente a Antonio de la Torre, nominado por la misma película pero que ya lo ganó en 2007.Callejo, que también se enfrenta en esa categoría a Roberto Álamo ("Que Dios nos perdone") y Eduard Fernández ("El hombre de las mil caras") ha sido el único de los cuatro actores protagonistas nominados que no ha faltado a la cita.Nervioso, en su segunda nominación, el segoviano ha recordado que sólo el 8 % de la profesión tiene trabajo. "El abismo siempre está ahí al lado", ha advertido.Entre las actrices, la favorita es Emma Suárez. Al menos es lo que opina Bárbara Lennie, que compite con ella en la categoría de actriz principal, además de Carmen Machi ("La puerta abierta") y Penélope cruz ("La reina de España")."Este es el año de Emma", ha dicho Lennie, "orgullosa" de representar una película pequeña e independiente como es "María y los demás", de Nelly Reguera.Lennie, que se llevó el Goya hace dos años con "Magical Girl", ha recordado que tuvo que pelear para conseguir el papel de María, ya que su directora no la veía en la piel de una treintañera en crisis.En cuanto a Suárez, hace doblete y opta a protagonista por "Julieta" y a actriz de reparto por "La próxima piel" de Isaki Lcuesta e Isa Campo. Han pasado 20 años desde que ganó el Goya por primera vez con "El perro del hortelano" y sin duda su directora, Pilar Miró, estará en su cabeza el próximo 4 de febrero."Pilar es una referencia para mi, como mujer y como persona íntegra", ha señalado la actriz, que ha agradecido a Almodóvar que siga haciendo papeles para mujeres adultas.Carlos Santos, nominado a mejor actor revelación por su papel de Roldán en "El hombre de las mil caras" ha enarbolado la bandera del filme sobre el exespía Francisco Paesa, que suma otras once nominaciones. "Paesa seguro que ve la gala y se alegrará si ganamos, pero pensará que ha sido mérito suyo", ha bromeado Santos."Un monstruo viene a verme" es la película que este año acapara el mayor número de candidaturas, pero ni Bayona ni Sigourney Weaver, nominada a mejor actriz de reparto, han podido asistir al cóctel.Quien sí estaba era Terele Pávez, que se enfrenta a Weaver con otra película pequeña "La puerta abierta", en la que hace de madre de Carmen Machi, ambas prostitutas. "Se lo va a llevar Sigourney", ha dicho Pávez, que dice estar viviendo una resurrección artística en los últimos años.Agustín Almodóvar, uno de los últimos en desfilar ante los periodistas, ha reflexionado sobre la dificultad de hacer cine hoy sin el apoyo de una televisión, una circunstancia reforzada con la nueva ley del cine, que prima "la potencia industrial" sobre el talento a la hora de conceder ayudas."Películas como 'La Ley del Deseo' o 'Blancanieves' estarían fuera del sistema", ha advertido el productor, que ha echado de menos películas más radicales en estos Goya.Sobre próximos proyectos, Agustín Almodóvar ha confesado que en El Deseo reciben "muchas tentaciones" para hacer una serie y no descartan esa posibilidad."Hay temas para desarrollar", ha apuntado, "con Pedro y con otros directores" y sería "un tema fuerte y provocador", ha añadido a preguntas de los periodistas, pero no ha querido ir más allá.