La estilista de los Goya da las claves del 'look' de los protagonistas de la gala

Lacalienta motores y la elección de vestuario no se hace esperar. Actrices y actores perfilan lo que lucirán sobre la alfombra roja, una tarea en la que. En una entrevista, Fernández Gallardo, fundadora y codirectora de 'Look Art', explica que, tal y como se ha podido ver en otras alfombras rojas internacionales, "el blanco será uno de los colores de la noche". "Al menos lo voy a intentar".

Fernández Gallardo, que comenzó desarrollando su carrera como estilista en Telecinco, detalla que s, en contraposición a los tonos oscuros del esmoquin de los caballeros.La estilista, que estudió diseño de moda, asegura que todos los trabajos son exigentes pero, en esta ocasión, el hecho de que la directora de la Academia de Cine, Yvonne Blake , con un Óscar y cuatro goyas por su trabajo, le añade

Colaboración entre el cine y la moda

La Academia incide en la colaboración entre el cine y la moda española a través de la. "El cine y la moda van de la mano y de repente te dan la posibilidad de vestir gente del cine que no va de época o con un estilo contemporáneo" y eso "me gusta", dice Natacha Fernández Gallardo.Empezó a perfilar el vestuario hace un mes y en las perchas ya cuelgan. Una lista en la que también están presentes Francis Montesinos, Petro Valverde, Ana Locking, Leyre Valiente o Alejandro Postigo, además de dos firmas de calzado español,

Vestuario

El presentador de la gala,, pues la directora de la Academia quiere una, con diseños que han confeccionado para él Pedro del Hierro y Lander Urquijo, de los que prefiere no desvelar detalles para que sean una "sorpresa".vestirá de esmoquin a Salvador Calvo, nominado a la mejor dirección novel por "Los últimos de Filipinas" y a, mientras que el director de orquesta, lucirá un diseño de Scalpers.A todos ellos les recomienda "pajaritas grandes, de estilo setentero que son tendencia", sentencia.La creadora de vestuario de la serie "Lo que escondían sus ojos" considera que asesorar a los actores va a ser "toda una experiencia". "Me gustaría crear una, un adelanto de los tonos que vienen para la próxima primavera. Esa será mi primera propuesta,", comenta.Transparencias, gasas, bordados, asimetrías, volúmenes y "volantes", diseños muy femeninos y muy "dispares", gracias a la creatividad de los creadores españoles.Explica que, porque afortunadamente ya tienen", suspira como reconocimiento a una profesión que parece ya instaurada en España . "Todos sabemos comprar y dónde, pero saber lo que debes ponerte en un momento así, conocer las colecciones, recordar qué ha sido lo más fotografiado para evitar repetir", es labor de un estilista.

Claves de los 'looks' que triunfan

Natacha Fernández Gallardo considera que, porque "se repiten hasta la saciedad"., "me gustan según y dónde", le "encanta" el esmoquin para ellas y recuerda como muy "elegante" a Diane Keaton cuando lo elige, como también lo demostró Evan Raquel Wood, durante la última gala de los Globos de Oro.En el ámbito nacional, reconoce su. "Es la que más me gusta sobre la alfombra roja". "Tiene una estilista excelente, pero ella hace el diseño suyo, lo defiende. Destila el aura de las actrices de Hollywood y posa como una actriz", sabiendo ser natural en las distancias cortas.está para ella fuera de toda duda y considera que su elección para recoger el 'Goya de Honor' será acertada. "Seguro que da una lección de estilo".Por último, reconoce quees un "escaparate" a todo lo que sucede en una alfombra roja. "No necesitas ser fotógrafo para que una imagen se multiplique y la comenten miles de personas", por lo que la repercusión es mayor, por eso, concluye Natacha Fernández Gallardo.