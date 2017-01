Listado completo de los ganadores en la 74 edición de los Globos de Oro

La 74 edición de los Globos de Oro que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebró en Los Ángeles (EE.UU.) y la lista completa de ganadores es la siguiente:



====Mejor película de comedia o musical: 'La La Land'.Mejor película dramática: 'Moonlight'.Mejor actor de comedia o musical: Ryan Gosling, por 'La La Land'.Mejor actriz de comedia o musical: Emma Stone, por 'La La Land'.Mejor actor de drama: Casey Affleck, por 'Manchester frente al mar'.Mejor actriz de drama: Isabelle Huppert, por 'Elle'.Mejor actor secundario: Aaaron Taylor-Johnson, por 'Animales nocturnos'.Mejor actriz secundaria: Viola Davis, por 'Fences'.Mejor director: Damien Chazelle, por 'La La Land'.Mejor guion: Damien Chazelle, por 'La La Land'.Mejor Banda Sonora Original: Justin Hurwitz, por 'La La Land'.Mejor canción original: 'City of Stars', de Justin Hurwitz ('La La Land').Mejor película animada: 'Zootrópolis', de Byron Howard y Rich Moore.Mejor película extranjera: 'Elle' (Francia), de Paul Verhoeven.==========Mejor drama: 'The Crown.Mejor serie de comedia o musical: 'Atlanta'.Mejor miniserie: 'El pueblo contra O.J. Simpson: American Crime Story'.Mejor actor de serie dramática: Billy Bob Thornton, por 'Goliath'.Mejor actriz de serie dramática: Claire Foy, por 'The Crown'.Mejor actriz de comedia o musical: Tracee Ellis Ross, por 'Black-ish'.Mejor actor de comedia o musical: Donald Glover, por 'Atlanta'.Mejor actriz de miniserie: Sarah Paulson, por 'El pueblo contra O.J. Simpson: American Crime Story'.Mejor actor de miniserie: Tom Hiddleston, por 'El infiltrado'.Mejor actor secundario de serie televisiva: Hugh Laurie, por 'El infiltrado'.Mejor actriz secundaria de serie televisiva: Olivia Colman, por 'El infiltrado'.