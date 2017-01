Y yo con estos pelos

, la actriz de ‘Mozart in the Jungle’ ha sido la última en sucumbir a la cómoda moda de acudir a un acto público con las axilas sin depilar. En concreto, apareció así en la recientedonde no tuvo inconveniente en lucir un vestido palabra de honor que dejaba ver su vello corporal.Tendencia de moda o acto de rebelión contra los cánones de belleza, lo cierto es que son muchas las famosas que alguna vez han aparecido con las axilas sin depilar. Una de las celebridades que menos reparos tiene en mostrarse "al natural" esveterana en estas lides, ya que la primera vez que lució sus axilas 'pelonas' fue en 1999, en la 'premiere' de