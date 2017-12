Rovira junto al exconseller Mundó (ERC) "Salimos a ganar y liberaremos a los presos políticos"

Lo ha dicho en el mitin de apertura de ERC de la campaña de las elecciones del 21 de diciembre, que se ha celebrado en el Teatre L'Atlàntida de Vic (Barcelona), donde ha reivindicado que su partido es el único que puede frenar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a Cs: "Solo esta candidatura puede ganar ante la demagogia de Rajoy y el discurso represivo de Inés Arrimadas y Albert Rivera".

Justo al finalizar la intervención de Rovira ha irrumpido en el mitin el conseller de Justicia cesado, Carles Mundó, que ha salido justo unas horas antes de la cárcel de Estremera, y ha pedido "ganar las elecciones con una victoria clara e indiscutible que muestre que la gente de Catalunya no rinde nunca a la hora de defender la causa de la libertad".

Ha agradecido las muestras de apoyo recibidas de los catalanes mientras ha estado encarcelado, y ha explicado que, antes de dejar el centro penitenciario, se ha abrazado al cabeza de lista y líder de ERC, Oriol Junqueras, y éste le ha pedido: "Por favor, no descanséis ni un segundo hasta ganar la libertad".

Durante el acto se ha emitido un vídeo de un mitin de Junqueras de hace años en el que el líder republicano reivindicaba su independentismo y advertía: "Somos gente que no se rinde y que no se cansa, y que cuando se cansa no lo dice. Somos los frutos de muchas derrotas y somos las semilla de muchas victorias".