Puigdemont pide "ganar" para hacer "temblar" a Rajoy y a sus "cómplices"

El presidente catalán cesado y número uno de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont , ha llamado hoy a "votar y ganar" el 21D porque esto hará "temblar las piernas" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sus "cómplices" del artículo 155, en alusión a Ciudadanos y los socialistas.

Puigdemont ha intervenido a través de videoconferencia desde Bruselas en el mitin de inicio de campaña de JxCat, celebrado en un plató del edificio Imagina de Mediapro, el mismo espacio que sirvió de centro de prensa en la jornada del 1 de octubre.

En su discurso, ha señalado que el 21D hay que escoger entre "nación o sumisión, entre instituciones catalanas o los hombres oscuros de Madrid que esperan a que les abran la puerta desde dentro los porteros del 155; entre candidatos de fuerzas soberanistas que no obedecen a ningún 'barón' o los candidatos del señor Rajoy, Iceta y Arrimadas, que son lo mismo".

Y en esta línea ha advertido al "tripartito del 155" del "señor Mariano Rajoy y su grupo de cómplices" que "así no, de esta manera no, con mentiras, violencia y represión, no".

Para Puigdemont, la mejor manera de "restituir la democracia" después de la aplicación del 155 es "votar y ganar", pues "si alguna cosa les da temblor de piernas es que el 21D nosotros ganemos".

Ha subrayado que el 21D es la "segunda vuelta" del 1 de octubre, fecha que no se "olvida", porque "la memoria de los catalanes no es como los discos duros de la sede del PP", ha dicho en alusión al caso de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Por su parte, la número diez y directora de campaña, Elsa Artadi, ha acusado al PSC de haber "cambiado de bando" por estar "a favor de un 155", al tiempo que ha lanzado un mensaje al líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta: "No permitiremos que frivolices con nuestros compañeros encarcelados y en el exilio".

En el acto, en el que han resonado los gritos de "libertad", han intervenido los candidatos independientes Francesc de Dalmases, Anna Tarrés, Salvador Cardús y Laura Borràs.

Los presentadores del acto y también candidatos Joan Lluís Bozzo y Pilar Calvo han explicado que durante la campaña circularán con una urna en la que recogerán cartas de ciudadanos para enviarlas a los candidatos aún presos: Jordi Sánchez y Joaquim Forn.

Una sillas vacías con un lazo amarillo y su nombre escrito recordaban a estos dos candidatos, que siguen en prisión preventiva, y a los que están en Bruselas: Clara Ponsatí y Carles Puigdemont.

Al mitin han acudido unas 1.200 personas, según la organización, entre las cuales el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, la exconsellera Meritxell Ruiz y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.