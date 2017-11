Méndez de Vigo acata la orden del juez, pero rechaza evaluar la decisión sobre los bienes de Sijena

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha indicado este jueves que acata la decisión judicial sobre los bienes de Sijena, pero ha rechazado valorar el contenido del fallo y opinar sobre la "controversia" sobre dónde deben estar.

"Las decisiones judiciales hay que cumplirlas, yo no entro en el contenido de una decisión judicial, no entro nunca, yo las acato y las cumplo. (...) Respecto al contenido, si deben de estar ahí o no, eso es una controversia en la que cada cual opina lo que quiera, yo no opino nada sobre esta cuestión", ha sostenido.

Méndez de Vigo ha adelantado que ha empezado a cumplir lo ordenado por el tribunal, que ha solicitado una relación de los objetos, su ubicación y estado de conservación: "El juez me pide que haga una serie de cosas y yo he empezado a hacerlas".