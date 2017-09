Pérez-Reverte llama “perfecto idiota” a Assange por sus opiniones sobre Cataluña

Y tras esta publicación, Pérez-Reverte no dudo en contestar: "La foto de los tanques muestra que, además de ser ignorante sobre el caso de España y de Cataluña, es usted un perfecto idiota, señor Assange".

Even your insults are plagiarized from the toilet wall.

Pero la cosa no quedó aquí. El fundador de WikiLeaks continuó: "Incluso sus insultos son plagiados de la pared del lavabo". A lo que el escritor de ‘Las aventuras del capitán Alatriste’ le replicó: "No todos tenemos la experiencia de vivir en lavabos, embajadas y sitios cerrados, como usted, señor Assange".

We do not all make our experience of living in toilets, embassies and enclosed places, as you do, Mr. Assange.