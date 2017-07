Una madre maltratada pide "ayuda" para no tener que devolver a sus hijos: "Aún creo en los milagros"

Juana Rivas, la madre maltratada de Maracena (Granada) a la que el Juzgado ha obligado a devolver este miércoles a sus hijos de 11 y 3 años para que residan en Italia con su padre, condenado en 2009 por maltratarla, ha garantizado que "luchará" hasta el final para impedirlo porque "es peligroso" que vivan con él y porque mantiene la "esperanza" de conseguirlo; "yo aún creo en los milagros", ha asegurado.

Rivas ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa un día después de que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada haya fijado para este miércoles a las 16.30 la entrega de los dos menores en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, al que deberán ser llevados por la madre a fin de que sean devueltos a su progenitor y trasladados a Italia, donde tienen su "residencia habitual".

Aunque Juana Rivas, visiblemente afectada y entre lágrimas ha señalado a la prensa que ella "no los entregará", que "no puede hacerlo", la directora del área de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena y responsable del Centro de la Mujer de esa localidad, Francisca Granados, ha matizado que su intención no "es vulnerar ninguna ley" y "agotarán todas las posibilidades" porque no se trata de una "transacción de mercancía" sino de dos menores a los que se puede producir "un daño irreparable".