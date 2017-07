La madre maltratada de Granada deberá devolver este miércoles a sus hijos al padre por orden judicial

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada fija la entrega de los menores para las 16.30 del miércoles en el punto de encuentro familiar de Granada, al que deberán ser llevados por la madre a fin de que sean entregados al progenitor, según consta en la providencia.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Juana Rivas señalaba el martes a los medios que "no los entregará", que "no puede hacerlo", aunque sus asesores afirman que su intención no "es vulnerar ninguna ley" y que "agotarán todas las posibilidades" que permite la normativa porque no se trata de una "transacción de mercancía" sino de dos menores a los que se puede producir "un daño irreparable".