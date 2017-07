Eduard Punset reivindica poder votar el 1-O "por el simple derecho democrático"

"Estoy completamente a favor de celebrar el referéndum del 1 de octubre, por el simple derecho democrático (el sustantivo es importante) que tenemos todos los ciudadanos de Cataluña a ejercer nuestro voto", ha dicho Punset en una carta en el diario 'Público' recogida por Europa Press.

Punset ha dicho que han tenido que transcurrir muchos años para que, ahora, como catalán, dé muestras de su "reconocimiento y gratitud" al actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a toda la junta de gobierno, "por seguir remando en la misma dirección democrática".

Punset ha reivindicado el derecho a voto: "Pura y simplemente: no pueden impedir el mío ni el de nadie: Quiero que me dejen votar", ha reiterado el científico.

En la misiva, ha recordado la Transición de la mano de Adolfo Suárez y su papel con la dictadura pero cree que una mayoría no acabó de entender una Segunda Transición en vistas a trabajar de forma clara por la separación de poderes, la no injerencia entre poder legislativo, judicial y ejecutivo "y, al fin y al cabo, el invento de una nueva democracia española, con el objetivo puesto hacia un futuro mucho más abierto y no como un espejo permanente del pasado".

Punset ha dicho que España es "un país donde todo, o prácticamente todo, en muchos ámbitos, sin ir más lejos el político, sigue aún por hacer o a medio hacer".