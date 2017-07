El Govern dice que el "tsunami democrático" del referéndum no se puede frenar

El consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull , ha acusado este miércoles al Gobierno de echar "gasolina al fuego" , y ha asegurado que la reivindicación del referéndum independentista es un "tsunami democrático" y el agua "no se puede frenar".

El Tribunal de Cuentas ha dado un paso más al designar un delegado instructor en el procedimiento destinado a resolver si el expresidente de la Generalitat Artur Mas debe pagar con su patrimonio el coste de la consulta del 9N.

Turull, que ha participado en un almuerzo informativo de Moment Zero y ElPuntAvui junto con el exlehendakari Juan José Ibarretxe, ha avisado: "Si se piensan que por 5 millones, que toca menos de un euro por catalán, frenaremos la independencia, es para echarse a reír".

Ha afirmado que este paso del Tribunal de Cuentas, junto con el aviso del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de que la Fiscalía perseguirá penalmente la compra de urnas, "anima mucho más a seguir adelante" con el referéndum del 1 de octubre.

"Intentan apagar el fuego con gasolina, pero nosotros hacemos un tsunami democrático y el agua no se puede parar", ha dicho el consejero.

Ante la "desesperación absoluta" con la que cree que actúa el Gobierno, que ve las urnas como un "virus", ha insistido: "Esto no lo podrán parar".

Tras recordar el caso de la cuenta suiza falsamente atribuida al anterior alcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) antes de la última campaña municipal, Turull ha deseado que "las cloacas no hagan el doblete" para que, después de que el convergente no renovara el mandato, la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "no ponga las urnas" el 1 de octubre.

En cuanto a los receptáculos que el Govern no explica cómo adquirirá, el portavoz ha llamado "a no distraerse hablando de derecho administrativo para concentrarse en cómo se llenan las urnas".

En esta línea, ha pedido a "hiperventilados y tiquismiquis que se tomen 72 días de excedencia", para así dejar trabajar al Govern hasta el 1 de octubre.

Ha apuntado que el próximo paso será la presentación pública de la ley de transitoriedad, que se hará "alrededor del día de San Jaime", que es el próximo 25 de julio.

En el plano de los hipotéticos apoyos internacionales, ha augurado que el día 2 de octubre, siempre que se celebre el referéndum y gane el 'sí', se verán "cosas desde el punto de vista político que no se han visto nunca".

En este contexto, ha apuntado que el Estado "debería empezar a hacer números" sobre el coste de perder Cataluña, porque ha garantizado que habrá referéndum: "No es necesario ni que lo intenten parar, porque no lo lograrán", ha enfatizado.