La DGT, automovilistas, padres y expertos se unen por la seguridad infantil

La Dirección General de Tráfico (DGT), varios clubes del automóvil, asociaciones de padres y de expertos en materias como la seguridad, la salud o la I+D+i se han unido este lunes para crear la Alianza Española de Seguridad Vial Infantil, que tiene como objetivo trabajar en la reducción del riesgo de lesiones de los más pequeños en sus desplazamientos en vehículos.

Según han explicado los promotores de esta alianza, se trata de constituir "el foro más importante sobre seguridad infantil que existe en España" y, durante la sesión, se han comprometido a trabajar en mejorar la formación de profesionales, la investigación en esta materia, la información del usuario y la divulgación de la seguridad.

En el acto de presentación, celebrado en el Congreso, ha participado la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, quien ha recordado la mejora que, en los últimos años, se ha producido en materia de seguridad vial. Así, ha señalado que de los 115 menores de 14 años que fallecieron en 2006, se ha pasado a una cifra de 25 muertes en 2015. "No me explico cómo entonces no causaba ese número una gran alarma social", ha indicado.