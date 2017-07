Víctimas, automovilistas, ciclistas y motoristas creen que DGT "está relajada" y piden más dureza a reincidentes

Víctimas, automovilistas, ciclistas y motoristas creen que la DGT "está muy relajada" frente al aumento de la mortalidad durante el año 2016, con un incremento del 18 por ciento sólo en áreas urbanas. Por ello, han pedido "más dureza" contra los infractores reincidentes, y han reclamado "más medidas" a los Ayuntamientos, "más allá de poner multas para recaudar".

Las organizaciones consultadas por Europa Press han coincidido en señalar que "no hay una continuidad" con las políticas que puso en marcha el ex director de la DGT Pere Navarro y que el organismo "sólo se dedica a anunciar campañas en los medios de comunicación, que ya no sirven", y a "poner más radares para recaudar".

El vicedirector de la Asociación para la prevención de accidentes de tráfico PAT-APAT, Vicente Sánchez, ha lamentado que la "DGT esté relajada" y que "no haya medidas nuevas" desde que Navarro saliera de la institución. Además, ha insistido en que debe haber "más dureza contra las personas reincidentes". "Hay gente que ha renovado el carné por puntos hasta cinco veces, y otros muchos conducen sin carné", ha denunciado.