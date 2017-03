Hazte Oír alega que "la discrepancia ideológica está permitida en España

La asociación HazteOir.org ha presentado un recurso contra la prohibició n e inmovilización del autobús con el lema 'Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Que no te engañen' , alegando entre otros motivos que la discrepancia ideológica está permitida en España y que su mensaje no hace referencia a identidad sexual alguna.

Así consta en un recurso, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 42 contra el auto en el que acuerda la citada medida cautelar respecto al vehículo puesto en marcha por esta asociación.

En el auto, el juez afirmaba que en los mensajes del autobús de HazteOir.org no se apreciaba delito de odio aunque algunas personas "podrían sentirse menospreciadas".

En el recurso presentado, la asociación sostiene que no cabe la inmovilización cautelar de dicho vehículo por diversas razones, entre ellas porque no hay afirmación alguna sobre identidades sexuales.

Además, asevera que la discrepancia ideológica está permitida en España, destacando que "perseguir a quien disiente de una determinada ideología, en este caso la de género, "sería algo así como perseguir a la disidencia, algo que en las sociedades democráticas se supone que no se puede hacer".

Asimismo, la impugnación incide en el hecho de que no hay ni siquiera apariencia de delito, ya que "expresarse libremente no es delito". Insisten, por tanto, que en los mensajes no se hace referencia a identidad sexual alguna.

Libro "absolutamente legal"

Por otra parte, Hazte Oír subraya que el objeto de la campaña informativa es "la concienciación sobre determinadas leyes educativas a través del regalo de un libro que, habiendo sido objeto de estudio por diversas fiscalías, no ha recibido denuncia alguna, por lo que es absolutamente legal".

Agrega que "no se puede negar la identidad de otro", recordando que el delito imputado en el auto judicial es "menosprecio por negación de identidad sexual", algo que es de "imposible realización ya que ninguna persona puede negar la identidad de otra".

Por todo ello, el recurso determina que no hay lesión de la dignidad de las personas, en contra de lo que opina el juez y el representante del Ministerio Fiscal.

Por otro lado, HazteOir.org denuncia que está siendo "víctima" de una "campaña de acoso y derribo" impulsada por determinados políticos de diferentes partidos que está "induciendo un clima de odio y resentimiento", que ha tenido como consecuencia numerosas amenazas de muerte contra miembros de HazteOir.org a través de las redes sociales.

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha confiado en que el recurso presentado por la asociación se resuelva favorablemente. "Es la libertad de expresión la que está ahora mismo en juego. No ha sido secuestrado sólo el autobús sino también un derecho fundamental", ha afirmado.