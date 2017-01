El Gobierno logra un acuerdo con PSOE y C's para devolver las cláusulas suelo

para sacar adelante un sistema extrajudicial que ofrezca a los afectados por una hipoteca con cláusula suelo una solución gratuita que les permita recuperar el dinero pagado de más, al no haberse beneficiado íntegramente de las rebajas del euríbor.

Según han explicado fuentes próximas al Ejecutivo, este acuerdo permitirá previsiblementey establezca un plazo máximo de 3 meses para que la banca aporte una salida a los casi 1,5 millones de afectados.Se trata de"inválidas", que no impide que cualquier ciudadano, si lo considera oportuno, acuda a los tribunales.El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró este miércoles en el Foro Económico de Davos que al Gobiernoentre los particulares y los bancos en lo relativo a la devolución de las cláusulas suelo., siempre y cuando la cláusula se aplicara de forma incorrecta.Pero el Gobierno "no puede meterse en medio de una negociación entre particulares", que son los usuarios por un lado y las entidades financieras por otro, por lo que no le corresponde decidir cómo debe efectuarse la devolución, en efectivo o con productos bancarios.