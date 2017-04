La Policía afirma que hay indicios de que la menor de Murcia que se quitó la vida lo hizo por 'bullying'

El jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en Murcia, Cirilo Durán, ha confirmado que "está claro" que hay indicios para pensar que el caso de la menor de 13 años que se quitó la vida el pasado martes es un caso de 'bullying' porque "lo han dicho los padres, la Consejería y todo el mundo".



Ahora,y contrastando que "efectivamente, eso es así". Sin embargo, "es la Fiscalía y las autoridades judiciales las que deben determinar la gravedad del acoso que se está produciendo", tal y como ha destacado Durán, quien ha comparecido acompañado por el delegado del Gobierno en la Región, Antonio Sánchez-Solís."Lo que sí es cierto es que, parece ser, y así lo han manifestado los padres, la menor tenía unsuyos del colegio hace unos meses, no ahora mismo", según Durán, quien ha aclarado que ni la Policía ni la Fiscalía "tenían constancia de que se estuviera produciendo ningún tipo de acoso sobre la menor".Se trata, añade, de, y la Policía confirma que "se habían producido acciones contra la menor que podían llevar a una situación de intranquilidad". Respecto a por qué la menor estaba recibiendo el apoyo psicológico, ha confirmado que es algo que "tendrán que decir los profesionales, y no nosotros, porque no sabemos si estaba recibiendo ese tipo de ayuda antes o después".No obstante, Durán ha aclarado que no hay "ningún indicio" ni existe ninguna prueba de que la menor estuviera sufriendo acoso escolar en su actual instituto, en el Licenciado Cascales.Sánchez-Solís ha destacado que la Policía Nacional inició los trabajos de investigación que, de momento, están consistiendo en tomar declaración a los padres y también a los responsables de ambos centros educativos, tanto del IES Ingeniero de la Cierva de Patiño, como del IES Licenciado Cascales de Murcia, así como a funcionarios de la Consejería de Educación. Estos trabajos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores para que supervisen estas actuaciones.Durán, por su parte, ha señalado que, cuándo se ha producido y quiénes son los responsables. "Hasta que no estén las ideas claras al respecto y la participación de diferentes personas, es difícil poder decir que se va a producir alguna detención", según Durán.Además, ha recordado que, a veces, lo que sucede es que las personas "son ininputables" y por mucho que se diga que se va a detener a alguien "va a ser imposible".Durán ha señalado que hay que ver también el grado de participación de cada una de las personas. "Hasta que no se terminen las tomas de declaraciones y la participación del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional en la investigación, no podemos avanzar más datos".En este sentido, ha confirmado quede la presunta muerte de una menor. "Yo di el aviso tanto a Homicidios como al GRUME, que se pusieran en marcha, porque en ese momento no teníamos constancia de ninguna denuncia y no sabíamos por qué se había producido ese hecho lamentable", aclara.Una vez en el lugar, los agentes hablaron con los padres y vieron la trascendencia de la muerte, motivo por el que el GRUME se quedó encargado de la investigación, y empezaron a tener conocimiento de que en el pasado pudo haber un asunto de acoso escolar.Ha señalado que. "A nosotros nos da igual que se comunique por parte del Colegio a la Fiscalía o a la Policía, porque inmediatamente la Policía Nacional lo va a comunicar a la Fiscalía", ha añadido. Sin embargo, aclara que en este caso concreto,. "Desconocemos por qué no se realizó la comunicación, y eso es lo que se determinará en la investigación policial que se está realizando ahora", ha concluido."No puedo decir que es un fallo del sistema porque no sé cómo se ha producido; cuando sepamos efectivamente cómo se produjeron todos los hechos, entonces podremos colegir si se ha producido algún fallo del sistema y podremos plantear, lógicamente, la corrección del sistema", ha concluido.Si la menor fue trasladada de instituto, eso se debió a que "lógicamente había una situación que lo ha provocado". A este respecto, ha señalado que es la Consejería de Educación la que debe responder sobre este asunto.

Plan director para la convivencia escolar

Durán y Sánchez-Solís han hecho estas declaraciones durante la presentación de una de las charlas delSánchez-Solís, que ha comenzado su intervención expresando lasque se quitó la vida presuntamente por ser sometida a acoso escolar, ha destacado la importancia de realizar acciones preventivas y formativas para mejorar la convivencia y seguridad en centros escolares y promover acciones en este ámbito para mejorar la seguridad personal de niños y jóvenes.El objetivo primario de este Plan es "y menores". Para ello, se establecen líneas de colaboración entre los expertos policiales y las autoridades educativas, de tal manera que se pueda, con el consumo de alcohol y drogas, la creación de bandas juveniles, con el racismo o la xenofobia, con las agresiones sexuales o con los riesgos derivados del uso de Internet, entre otras cosas.Sánchez-Solís ha defendido el Plan Director como marco apropiado para ello, pues, a través de charlas de especialistas de Guardia Civil y Policía Nacional, está contribuyendo a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades fundamentales e inculcarles valores tan importantes como la dignidad y la igualdad y a prevenir conductas de violencia de género, racismo o xenofobia.Al, diseñado para acercar los servicios públicos de seguridad a la comunidad escolar para mejorar la confianza de los niños y jóvenes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y quefirmado el 18 de diciembre de 2006, se adhirieron el curso pasado cerca de 500 centros, cifra que se ha ido incrementando anualmente desde los 283 del curso 2012-2013, los 365 del 2013-2014 o los 398 del 2014-2015.Este programay la temática más solicitada suele ser el acoso escolar, los riesgos de Internet y las redes sociales, además del peligro del consumo de drogas.El Plan se desarrolla en los centros escolares que lo solicitan de manera voluntaria y, implicando a alumnos, profesores y padres, conjuntamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos agentes, a través de charlas, reuniones, exhibiciones, jornadas y vigilancias, abordan los temas que le son propios al Plan.De la misma forma, se estableceny que puedan tener relación con este asunto, al tiempo que se refuerza la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros educativos, fundamentalmente en lo que se refiere al tráfico minorista de drogas y su consumo.