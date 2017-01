La familia de la niña que se suicidó en Murcia anima a denunciar el acoso para evitar más muertes

Desde el tanatorio Arco Iris de Murcia en el que fue incinerada este mediodía, una tía de la pequeña ha pedido respeto a los medios de comunicación y que no se hagan especulaciones, pero ha insistido en laLucía G.M., encontrada muerta cerca de las 19.00 del martes en su domicilio del número 4 de la calle de la Iglesia de Aljucer, era estudiante del Instituto de Secundaria Licenciado Cascales de la capital murciana, a donde llegó procedente del instituto Ingeniero Juan de la Cierva de Patiño.En una breve comparecencia ante los medios de comunicación, su tía ha dicho quey que la familia convocará una rueda de prensa en los próximos días para "alertar de estos casos de acoso y que no le pase a otros niños".Vecinos de la pedanía de Aljucer han mostrado su sorpresa por el suceso y han exigido justicia.lamentaba una de las vecinas del edificio donde vivía la menor, en el centro de la población. Ha añadido que desconocía por completo el problema de acoso hacia la joven, a quien ha calificado como "simpática, agradable y preciosa".Similares adjetivos empleaba otra vecina de la familia, cuya nieta, ha asegurado, era amiga y compañera de clase de la joven, con la que salía a menudo. Según esta vecina,si bien contaba con el apoyo y el amor de su familia, que la cambió de instituto al conocer que tenía problemas.Tal vez por eso, comentaba otro vecino del edificio, el suceso "ha pillado por sorpresa", ya que la adolescente, al menos en apariencia, era "totalmente normal", con lo que en la zona aún "no se creen" lo ocurrido.