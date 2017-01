PSOE y Podemos exigen el cese de Trillo mientras Rajoy ve "sustanciado" el caso

Las conclusiones del dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno apuntan queante los indicios de inseguridad detectados en el transporte contratado para el traslado de las tropas.de su actual cargo de embajador en Londres a, cuando ocurrió el siniestro en el quecuando regresaban de la misión en Afganistán.A la, al asegurar que "un Gobierno a la altura de su gente no puede mantener a Trillo como embajador tras el informe del Consejo de Estado".En la misma línea se ha situado elcomo embajador en Londres y el PP debe forzarle"., para que dé explicaciones por el dictamen y explique si prevé adoptar alguna medida.Ello que se ha hecho mal, ni "intentar ocultar" la responsabilidad de un ministro, en alusión a Trillo, si bien no ha pedido su cese.pero, en todo caso, ha recordado que el caso del Yak-42, que "ocurrió hace muchísimos años", " ya está sustanciado judicialmente ",el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares."¿Han sacado un dictamen sobre esto? No lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar, ¿no?", ha afirmado Rajoy a los medios, donde pasa las fiestas navideñas.El, también ha consideradotras destacar que su tarea actual "es distinta" a la de hace dos décadas. "Todos lamentamos lo sucedido, peroa a la que estuviera desempeñando hace 20 años", según Casado, para quien Trillo tiene ahora "una labor importante" en el Reino Unido como es la negociación por la inminente salida de este país de la UE.Casado ha recordado que los ministros de Defensa de los distintos gobiernos han velado "por la seguridad de las tropas" y ha añadido que tanto el PP como la sociedad valora "tremendamente" la institución del Ejército, que desarrolla una "labor discreta, callada y a veces no reconocida"., ha confiado en que el Gobierno de Rajoy haga algo tras conocerse el dictamen del órgano consultivo. En declaraciones a Cuatro, Bono, con varias subcontrataciones y con el pago de la prima de un seguro que, sin embargo, no se había concertado. "¿Quién se quedó con ese dinero?", se ha preguntado Bono, para quienLaha destacado el ry se ha preguntado quién va a pedir ahora perdón.del sargento José Manuel Sencianes, dde las víctimas porque "es como decir que ahora tengo la verdad". Ahora hay que reparar el daño, no queremos hablar de indemnizaciones sino de perdón. ¿Quién lo va a pedir? y ¿quién va a asumir esta responsabilidad?", se ha preguntado Sencianes.La Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42para plantearle todo lo que ha pasado durante estos trece años y para que el Ministerio de Defensa les expliqué a su vez "cuál es su posición actual".