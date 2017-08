Interior da por desarticulado el grupo terrorista y la Generalitat lo niega

El ministro del Interior encendió la mecha con una respuesta fuera de su comparecencia pautada. Un periodista le preguntó si su departamento consideraba que el grupo yihadista de Barcelona estaba desarticulado y Juan Ignacio Zoido aseguró que, efectivamente, ha quedado "totalmente desarticulado" tras la muerte de cinco de los terroristas en el enfrentamiento con los Mossos en Costa Dorada, las detenciones de cuatro personas y las "identificaciones" en marcha. Sus palabras, de inmediato, provocaron una tormenta política entre los dirigentes de la policía autonómica y la Consejería de Interior, que se apresuró a matizar, cuando no negar, las palabras del ministro.

"La conclusión que teníamos hoy en la mesa es que prácticamente podemos decir que la célula ha quedado totalmente desarticulada. Sí, podemos decir que la célula está desarticulada", fueron las palabras exactas de Zoido.

"Desde Mossos no vamos a desmentir ni a confirmar al Gobierno. Pero Mossos lidera esta investigación en coordinación con la Policía Nacional y La Guardia Civil. Nosotros informaremos cuando consideremos que la célula ha sido desactivada", le respondió de inmediato Albert Oliva, portavoz de la policía catalana.

Poco después, la Generalitat procedió también a rectificar al Gobierno central. El consejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, apuntó que no se puede hablar de desarticulación cuando "faltan dos o tres personas por detener". "El golpe de Cambrils fue importante para desarticular la célula, vamos orientados, pero sólo han pasado 48 horas", dijo con mucha más cautela que Zoido.

El análisis que hacen los servicios antiterroristas de los Mossos, que hablan de la «neutralización» del grupo, apunta a que al menos tres supuestos yihadistas siguen en paradero desconocido. Entre ellos, muy probablemente, el autor material del atropello del jueves en Las Ramblas. Además, inciden en que siendo esta la situación no se puede hablar de «desarticulación».

Los huidos

De acuerdo con los informes de los Mossos, horas antes de los ataques, ocho jóvenes de Ripoll desaparecieron, los cinco fallecidos y otros tres miembros de la célula que están huidos. Estos últimos son el ya conocido Younes Abouyaaqoub, de 22 años, el único de los cuatro yihadistas en busca y captura por las fuerzas de seguridad durante las últimas horas que no murió en el enfrentamiento con los Mossos en Cambrils; y dos supuestos terroristas más cuyas identidades no han trascendido.

Pero más allá de cuestiones operativas, la cúpula de los Mossos y del departamento que dirige Forn afearon a Zoido que se "erigiera" en portavoz de una investigación que, por competencia territorial, no corresponde al Ministerio del Interior. Según los responsables de la policía autonómica, el ministro tenía que haber tenido la "cortesía institucional" de no responder sobre el estado de unas investigaciones tan sensibles y que no competen, o al menos no de forma prioritaria, a los cuerpos que él dirige.

Desde el Ministerio del Interior, durante la tarde, se hizo por restar hierro a la controversia, reduciendo la polémica a un asunto semántico e insistiendo en no hay discrepancias sobre la investigación. Fuentes del departamento que dirige Zoido matizaron que cuando el ministro habló de "desarticulación" se refería a la "evidencia" de que la célula, como tal, ya no existe tras la muerte, detención o huida de sus miembros.