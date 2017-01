Los roces entre Rusia y EE.UU. son inevitables, según el Kremlin

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió de que los roces entre Rusia y Estados Unidos, los países más grandes del mundo, son inevitables, en una entrevista emitida este sábado por la televisión rusa.



"Seguramente es un gran error hacerse ilusiones en el sentido de que nuestra futuras relaciones (con EEUU) estarán libres de contradicciones y divergencias. Eso es imposible", dijo Peskov, quien agregó: "Somos los países más grandes del mundo y no podemos existir sin roces ni choques de intereses".El portavoz del Kremlin anunció que el presidente ruso, Vladímir Putin, llamará por teléfono en los próximos días a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para felicitarle con motivo de investidura."Es una necesidad protocolaria", apuntó.Agregó que momento no hay ningún tipo de acuerdo o decisión sobre una reunión entre ambos jefes de Estado."El éxito del desarrollo de las relaciones bilaterales (con EEUU) dependerá de cuán capaces seamos de resolver las divergencias sobre la base del diálogo", dijo Peskov.agregó que de momento no se sabe qué posición adoptará Washington frente a este problema después de la llegada de Trump a la Casa Blanca.y si esta ayuda a la consecución de un arreglo", indicó el portavoz.Peskov abogó por la cooperación entre Moscú y Washington para alcanzar una solución pacífica al conflicto en Siria."Es evidente que sin la participación de Estados Unidos es imposible solucionar de manera constructiva el problema sirio", subrayó.Sobre las protestas en EEUU contra Trump, el portavoz del Kremlin señaló que en Estados Unidos se observa una "división casi sin precedentes, que no ayuda a la grandeza de ese país"."Al mismo tiempo, sugeriría, al menos a nivel oficial, abstenerse de comentarios sobre ese respecto y dejar este asunto a los propios Estados Unidos", añadió.