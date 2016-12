Los Obama recuerdan el valor de la acogida en su último mensaje de Navidad

"Estos valores sirven de guía no sólo de la fe cristiana de mi familia, sino también de la fe de los judíos estadounidenses, los musulmanes estadounidenses, los ateos y los estadounidenses de todos los orígenes", continuó Obama. Con la complicidad habitual,y recordaron, entre bromas, cómo el mandatario no podía contener la risa en su primer mensaje de Navidad desde la Casa Blanca en 2009."Considerando como salió nuestro primer mensaje de Navidad, me di cuenta que Barack necesitaba toda la ayuda posible", rememoró Michelle, después de que el presidente anunció que su "mejor amiga" iba a dar el mensaje con él. Además del tradicional mensaje de apoyo a las Fuerzas Armadas en estas fechas, los"Trabajamos arduamente para recuperarnos de laLogramos cubrir a veinte millones de estadounidenses con seguro médico y brindar protecciones adicionales a personas que ya tenían seguro", relató el presidente."Conseguimos -continuó-, asumimos el papel de líder en la lucha para proteger este planeta para nuestros hijos, y mucho, mucho más". "En una gran cantidad de aspectos, nuestro país es más fuerte y más próspero que cuando llegamos aquí. Y tengo la esperanza de que en los próximos años seguiremos avanzando sobre los progresos realizados", agregó.Los Obama cierran su último mensaje en la Casa Blanca con un llamado a la unidad, en un país partido en dos tras la divisora y agresiva campaña electoral entre Trump y Hillary Clinton. "Al asomarnos con esperanza al nuevo año,. Y en nombre de todos los Obama -Michelle, Malia, Sasha, Bo y el revoltoso Sunny- Feliz Navidad a todos", terminó el presidente. Los Obama grabaron el mensaje en la Casa Blanca antes de partir la semana pasada a la isla natal del presidente, Oahu (Hawai), donde pasan las vacaciones de Navidad y Año Nuevo por octavo año consecutivo.