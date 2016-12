Netanyahu acusa a Obama de "abandonar a Israel a su suerte"

Fuentes de Exterioresque es día de Navidad algunos de los embajadores no se encuentran en el país, por lo que han sido convocados sus segundos o encargados de negocios.Se trata de los diplomáticos de mayor rango que estén en el país de China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, España (Egipto, Japón, Ucrania, Uruguay y Angola. EElordenó la suspensión de los contactos de carácter "civil y político" con la Autoridad Nacional Palestina (ANP).La oras relaciones con la ANP y no afecta por ahora a la cooperación en materia de seguridad, informa el servicio de noticias Ynet.tiene en principio un impacto limitado, dado que ordena la interrupción de los contactos con funcionarios en asuntos civiles pero no la cooperación en sí, burocratizada desde años a través de la llamada Administración Civil.En el plano político, los contactos de mandos del Ejército israelí con los palestinos es más nominal que práctica.En cualquier caso, se trata de una nueva medida israelí en respuesta a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que define como ilegales los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Jerusalén Este y Cisjordania y que el viernes fue aprobada por 14 votos a favor, ninguno en contra y la crucial abstención de EEUU.El Gobierno israelí ha calificado la resolución de "vergonzosa" y ha volcado toda su indignación contra la Administración del presidente Barack Obama, al que ha acusado de "abandonar a Israel su suerte" en un foro que tradicionalmente considera hostil a los intereses israelíes.El primer ministro, Benjamín Netanyahu, taha llamado a consultas a sus embajadores en Senegal y Nueva Zelanda , dos de los cuatro países que apadrinaron el proyecto de resolución.Igualmente, en el caso de Senegal, ha suspendido su cooperación tecnológica en un proyecto de regadío y ha cancelado una visita de su ministro de Exteriores a Israel, prevista para dentro de tres semanas.En el caso de Ucrania, que votó a favor de la resolución -según el ministro israelí de Medio Ambiente, Zeev Elkin, "por presiones de Washington"-, Israel ha cancelado la visita que su primer ministro, Volodymyr Groysman, iba a realizar en los próximos días.