Anis Amri estaba dispuesto a inmolarse en un gran atentado suicida

El tunecino, que el jueves cumplió 24 años, había llamado ya hace meses la atención de las fuerzas de seguridad germanas conEn comunicaciones telefónicas intervenidas a varios dirigentes salafistas en el país, Amri, según publicó Spiegel Online a partir de fuentes de la investigación.Sus palabras se consideraron tan encriptadas que no bastaron para conseguir una orden de detención de un juez. Tampoco cuando en una de las conversaciones intervenidasEn paradero desconocido desde el atentado, Anis Amri, por cuya captura se ofrecen hasta 100.000 euros de recompensa, es el presunto conductor del camión que invadió la acera de un mercadillo navideño en la Breitscheidplatz de Berlín y arrolló a los paseantes hasta detenerse de nuevo en el asfalto tras su carrera asesina.Los investigadores justificaron por razones de procedimiento forense elcomo principal sospechoso por el hallazgo de su documentación bajo el asiento del conductor. Los técnicos de la investigación, entre ellos los responsables de obtener huellas dactilares y de ADN, tuvieron que esperar para entrar en el camión a que sabuesos adiestrados captaran el olor de la persona que estuvo al volante sin que la prueba se viera contaminado por el de otros seres humanos.Tras el atentado, la cabina sólo se abrió para retirar del asiento del copiloto el cadáver del chófer original, Lucasz Urban , secuestrado y asesinado presuntamente por el joven tunecino. El ministro federal del Interior, Thomas de Maizière, comunicó además queEldel presunto terrorista comenzó en abril pasado, cuando presentó una petición de asilo ante la Oficina Federal de Migración y Refugiados (Bamf) yAl verificar su foto y huellas, se comprobó que se había registrado en Alemania con varias identidades y fechas de nacimiento. Su solicitud fue rechazada, pero su expulsión y repatriación a Túnez no pudo consumarse por problemas formales.Anis Amri se encontraba desde entonces en situación de 'tolerado' en Alemania,-el documento llegó a Berlín un día después del atentado-. Sin embargo, el tunecino continuó moviéndose con entera libertad por Alemania, a donde llegó el verano de 2015 desde Italia.Las fuerzas antiterroristas alemanas le teníanpasado, tras comprobar queFue detenido a finales de julio para ingresar en prisión previa a la deportación en la cárcel de Ravensburg y puesto de nuevo en libertad tres días después porque Túnez no terminaba de enviar los papeles. Entonces, se perdió su pista.Todas estas circunstancias atizan un encendidoa la hora de controlar y detener a un peligro potencial como Anis Amri y sobre el endurecimiento de la política de asilo. Incluso representantes conservadores, como Armin Laschet, vicepresidente de la Unión Cristianodemócrata que lidera la canciller federal, Angela Merkel, calificaron deen el 'caso Amri', que el presidente de los liberales, Christian Lindner, considera unLos titulares de Interior y Justicia anunciaron quepor los posibles errores cometidos, pero subrayaron que" del principal sospechoso.Pese a las críticas,alabó la labor "altamente profesiona" de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y la Policía, a las que consideró conscientes de que "millones de personas esperan que anuncien pronto" la captura del sospechoso.La jefa del Gobierno celebró la reacción de los ciudadanos ante el atentado de Berlín. "En los últimos días, dijo Merkel, quien recordó también a las víctimas mortales y heridos del atentado, a quienes las fuerzas de seguridad y las autoridades "debemos nuestros mayores esfuerzos" para resolver el caso.Entretanto,, según reconocieron las autoridades berlinesas. Se sabe con certeza que seis eran alemanes, una italiana y una israelí. El noveno verificado es el chófer polaco del camión, que eleva por ahora a tres el número de víctimas mortales extranjeras. Los nombres de los fallecidos, entre los que no hay españoles según la Embajada en Berlín, sólo son comunicados a sus familiares directos y no se publican en la prensa germana.