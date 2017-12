Del pan al marisco: todo fresco y para el último momento

¿Qué es lo que se deja para última hora en unas citas gastronómicas tan señaladas como la cena de Nochebuena y Nochevieja y la comida de Navidad? Ofrecer algunas respuestas a esta pregunta es lo que pretende este reportaje: dibujar el panorama de cómo hoy en día se visten las mesas navideñas de aquellos productos, manías o costumbres que dan forma a estos encuentros tan especiales y que habitualmente se retrasan hasta el último momento.

Sorprende saber, por ejemplo, que a los aragoneses nos gusta que haya pan en abundancia a la mesa. Toni Carbonell, del horno de leña La Masada (c/ José Pellicer, 12), lo confirma: "Si un sábado de mucho trabajo hago 100 hogazas, para Nochebuena 300; la producción de todos los panes prácticamente se triplica". Y claro, se preguntarán: ¿Cómo es posible que en estas fechas, en las que apenas se consume pan, se venda tanto? Él está convencido de que "en el subconsciente de la gente está enraizada la idea o el miedo de que el pan no puede faltar de ninguna manera y, al final, lo que sucede es que de las cinco barras que se compran sobran tres".

En Zaragoza quedan muy pocos hornos de leña. No llegan a contarse con los dedos de una mano. En ellos se mima este producto y, aunque sobre, su comportamiento es bueno al día siguiente, así que no es un problema grave. Esto mismo, sin embargo, no se puede decir de la mayoría de los panes precocidos y congelados que se venden en la actualidad después de pasar unos minutos por el horno.