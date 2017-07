Garnacha del Bajo Aragón con mucha franqueza

De la flamante bodega familiar de Alcañiz Ignacio Guallart de Viala salen unos vinos muy honestos y francos, como ya hemos destacado en estas mismas páginas en alguna ocasión. No tienen demasiadas referencias en su porfolio, pero todas tienen una buena relación entre la calidad y el precio. Son vinos alegres y festivos, que no tienen otra aspiración que agradar y dar juego en el maridaje de alimentos, lo cual no es impedimiento para que su calidad se haya visto reconocida con varios premios, como la medalla de plata que obtuvo Viña Valdehueso 2015 en el Concurso Garnachas del Mundo.