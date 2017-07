Ya están aquí las sardinas

"Ya están aquí-i", decía Carol Anne Freeling, interpretada por la prematuramente (¡a los doce años!) fallecida Heather O'Rourke cuando los espíritus malignos se manifestaban a través de la emisión estática de la televisión en 'Poltergeist' (1982).

Bueno, pues ahora yo, en un tono completamente diferente, alegre y esperanzado, proclamo: "ya están aquí". Y no me refiero a presencias incorpóreas de ultratumba, no: todo lo contrario, hablo de algo muy corpóreo... y delicioso: las sardinas. Sí, ya están aquí.

De Virgen (del Carmen, 16 de julio) a Virgen (la Asunción, 15 de agosto) es su temporada ideal, sobre todo en aguas norteñas.