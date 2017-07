El Pilón: un rincón muy especial para los celíacos

La ubicación del bar El Pilón no es mala. Su fachada mira a la avenida del Valle de Broto, prácticamente en la esquina con la calle María Zambrano. El tranvía pasa a unos metros, aunque no tiene parada, y apenas a cinco minutos andando se intuye el ajetreo que genera la actividad comercial de Grancasa. Y tiene una enorme terraza, muy aprovechable cuando el viento y el calor lo permiten; especialmente indicada para ir con niños, ya que cuentan con una amplia zona donde esparcirse sin peligro. Sin embargo, El Pilón no está ubicado en lo que puede considerarse una zona de paso. Para llegar al bar hay que hacerlo 'de propio'. Difícilmente uno se topa con este establecimiento paseando.