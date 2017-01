Ajo negro: saludable y potente en la cocina

Este suplemento le puso el lazo al año 2016 mostrando exóticas y desconocidas frutas del Trópico y arranca 2017 con la misma inquietud por dar a conocer nuevos productos como el que protagoniza el reportaje de esta semana: el ajo negro. Más allá de sus usos culinarios, su relevancia, aunque todavía escasa, tiene más que ver con las propiedades antioxidantes y protectoras del sistema inmunológico que se le atribuyen, así como la condición de energizante natural. Bien podría decirse que se trata de uno de esos 'superalimentos' cuya visibilidad cada vez resulta más notoria.





Gerardo Tris (cocinero) y Javier López, propietario y maître del restaurante Boliche. Vanesa Castellano

Los japoneses fueron sus descubridores y ellos son quienes más convencidos están de los beneficios que aporta uno de sus principales componentes, la alicina. En España,, pero lo cierto es que el boca/oído parece que está funcionando y no deja de crecer el interés por este producto., sobre todo desde el punto de vista culinario.de la empresa Mouse Hill , los produce en Las Pedroñeras, la capital mundial del ajo;, de La Abacería (Coso, 118; Zaragoza), los vende y distribuye en su tienda, y, jefe de cocina del restaurante Boliche de Miralbueno, los trabaja en su establecimiento.Jesús y su socio, Luis José García, conocieron este producto hace unos años a través de unos familiares que lo trajeron a España desde Japón y Corea; hace seis empezaron a investigar cómo producirlo directamente y hace cuatro que lo comercializan. "a base de calor y humedad, que se controlan a lo largo de un periodo que puede ir de 20 días a tres meses, como es nuestro caso", explica Jesús."Como sucede con las uvas –prosigue–,, perdiendo el agua de su interior, pero". Estudios realizados en Japón y en la Universidad de Castilla-La Mancha han puesto de relieve que las características del ajo fresco se multiplican de forma asombrosa en el negro, con el aliciente de que durante la fermentación, este último prácticamente pierde el desagradable olor que lo hace tan antisocial. Estos trabajos también han mostrado laAlejandro Azanza vende este producto en varios formatos desde hace un año. Coge entre sus manos una cabeza de ajo negro y, a simple vista, solo se diferencia de una normal por el. Con una navaja corta la cabeza por la mitad y el olor tan característico de esta planta liliácea se deja notar pero no resulta demasiado fuerte.Sorprende, eso sí, el, pero en cuanto a la textura, "ni mucho menos es la de un producto quemado que ha sido sometido a la acción del fuego o a un proceso de ahumado". Al contrario,Alejandro Azanza comenta que saben "como a regaliz"; Jesús Esteban: salado, dulce, ácido y amargo. "En la boca me sugiere", añade. Por último, el cocinero Gerardo Tris explica que "es muy potente, una mezcla de regaliz con cítricos".Estas y otras impresiones parecidas son las que, al natural, produce la ingesta de un diente de ajo negro, cuya degustación Alejandro y Jesús recomiendan hacer en ayunas. En cualquier caso, esta no es la única versión que hoy en día se comercializa.En el ámbito gastronómico, Ferran Adrià fue uno de los primeros cocineros que lo incorporó a su recetario.(una fusión ibérica y nipona, por aquel entonces). Sin embargo,, natural de Las Pedroñeras. Su punto de sabor acidulce lo ha encajado muy bien en salsas acompañando a pescados tradicionales como el bacalao.Para Jesús Esteban, su principal virtud culinaria reside en ", pero en ningún caso como un ajo normal que lo añadimos a un guiso o un estofado para dejarlo cocer durante mucho tiempo, ya que se perderían todas sus propiedades".Además,, ya sean carnes, sopas, pescados, purés y pasta. También se emplea en la elaboración de pan y es, donde aporta una fusión de sabores entre salado, amargo y picante.El cocinero Gerardo Tris descubrió su existencia de una forma atípica. ", de todo lo que aporta desde los puntos de vista nutricional y de la salud, y me animaron a emplearlo en la cocina". Uno de esos clientes, incluso,".En las recetas que Gerardo ofrece lo ha empleado junto aque acompaña a un bacalao confitado. En los dos casos utiliza este ingrediente para culminar los platos en forma de juanolas, poniendo de relieve el tamaño y las características que debe tener su presencia en las recetas.El cocinero Gerardo Tris recomienda que a la hora de trabajarlo en la cocina "". A él, sobre todo, le gusta recurrir a este producto para presentarlo junto a pescados y mariscos, como el bogavante. "Me parece que su sabor, con unos toques de regaliz y cítricos, se adapta mucho más que, por ejemplo, a las carnes; en cualquier caso, recomiendoy, casi siempre, para dar un toque final a los platos".El productor Jesús Esteban también ha ido ampliando su recetario. Una de sus últimas pruebas ha sido preparar. Y entre los platos que aconseja, incluye una; ensalada con frambuesas y queso de cabra aliñada con la miel de este producto, que igualmente puede servir de aliño a un plátano con nueces.Lo cierto es quey a buen seguro que el ajo negro no tardará en aparecer en las cartas de muchos restaurantes. En fin, que esta planta liliácea se reinventa y a través de un producto no excesivamente atractivo a la vista, sumaIr al suplemento de gastronomía