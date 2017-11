Amazon coloca taquillas automáticas en más de 120 puntos para recoger pedidos

En concreto, los clientes de Amazon pueden elegir entre diferentes localizaciones como gasolineras de Repsol, restaurantes Telepizza, supermercados Dia, trasteros OhMyBox y centros comerciales de Merlin y Unibail para recibir sus compras.

De esta forma, podrán elegir el Amazon Locker que se ajuste a su horario diario, ya sea en una gasolinera en las afueras o en uno de los centros comerciales, pizzerías o supermercados situados en el centro de la ciudad.

Algunos de estos 'lockers' están disponibles para los clientes las 24 horas del día, siete días a la semana. Las taquillas automáticas de Amazon se pueden encontrar Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla, Tarragona, Valencia, Granada, Murcia y otras 21 ciudades.

Después de comprar en Amazon.es, los clientes seleccionan un Amazon Locker, donde pueden recoger su paquete en el momento más adecuado para ellos. Tan pronto como el paquete llega al 'locker', el cliente recibe una notificación por correo electrónico con un código único, así como la dirección y el horario de apertura del 'locker' que ha seleccionado.

En la taquilla automática, los clientes pueden introducir su código manualmente o escanear el código de barras y tienen tres días para recoger sus paquetes, antes de que sean devueltos a Amazon.

"Nuestros clientes de 30 ciudades españolas ya pueden usar Amazon Lockers. Nos alegra que puedan elegir dónde y cuándo recoger sus pedidos", ha afirmado el vicepresidente y Director General de Amazon.es y Amazon.it, François Nuyts.

"Estamos invirtiendo mucho en España para mejorar constantemente la experiencia de compra de nuestros clientes y estamos orgullosos de ofrecer Amazon Lockers como una alternativa, así como de asociarnos con empresas como Repsol, Telepizza, Unibail o Dia, entre muchas otras, que pueden ofrecer a sus clientes un nuevo servicio", ha añadido.

Amazon Prime y requisitos

Los Amazon Lockers son gratuitos para los miembros de Amazon Prime, pero si el usuario no es 'prime' puede también acceder a este recurso. Si el importe del pedido es inferior a 29 euros, se aplicarán las tarifas que correspondan para el método de envío seleccionado.

Si en el momento de tramitar el pedido no se puede seleccionar un punto de recogida específico, quiere decir que la opción de envío no está disponible porque el pedido no cumple alguno de los requisitos en cuanto a dimensiones, categoría, importe o disponibilidad del producto.

Una vez que el pedido haya sido entregado en el Amazon Locker, el cliente deberá recogerlo en un periodo de tres días laborables siguientes al momento de la entrega. Si no es posible, este será devuelto a Amazon y el cliente recibirá un reembolso completo.

Disponible en 70 estaciones de la red de Repsol

Actualmente, Amazon Lockers ya está disponible en 70 estaciones de la red de Repsol, distribuidas en 21 provincias, convirtiendo a la compañía presidida por Antonio Brufau en un socio estratégico de Amazon en España para este servicio. Ambas compañías prevén aumentar paulatinamente esta cifra hasta final de año y durante 2018, según ha informado la petrolera.

"La alianza con Amazon refuerza nuestro compromiso con el cliente y nos permite proporcionarle un nuevo servicio que completa la cada vez más amplia oferta en nuestros puntos de venta", ha afirmado la directora general de Downstream de Repsol, María Victoria Zingoni. "La amplia red de estaciones de servicio de Repsol, integrada por 3.500 puntos en España, nos convierte en un socio cercano a los consumidores", ha añadido.

Asimismo, los clientes de Amazon también podrán recoger sus compras 'online', de alimentación y no alimentación, en 13 establecimientos La Plaza de Dia, situados en Madrid, según ha informado el grupo de distribución.

"Esta nueva alianza con Amazon cumple el objetivo que tenemos dentro de Grupo Dia de poner al cliente en el centro de nuestras decisiones y nos permite ofrecerles nuevos servicios que sean cómodos y sencillos para hacerles la vida más fácil", ha subrayado el director ejecutivo de Portugal y Corporativo de Servicios, Amando Sánchez Falcón.

Grupo Dia y Amazon mantienen un acuerdo de colaboración desde septiembre de 2016 por el que los clientes pueden comprar en Amazon Prime Now los productos de La Plaza de Dia y recientemente adquirir los productos de la marca propia de Clarel en su tienda 'online' situada en el marketplace de Amazon.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Telepizza, Pablo Juantegui, ha resaltado que el acuerdo con Amazon es "muy importante" y respalda la estrategia de la compañía de restauración por ofrecer soluciones e innovación en todo lo que hace. "En Telepizza pensamos a lo grande y de forma distinta para aportar nuevas ideas que respondan a las necesidades de los clientes. En este sentido, la instalación de los Amazon Lockers en nuestras tiendas, es una nueva muestra ello", ha añadido.

Por otro lado, la compañía de Jeff Bezos quiere extender a España su sistema de entrega de paquetes a través de autónomos, para lo que busca conductores españoles que quieran colaborar con Amazon.