La Iglesia católica no se opone a que otras confesiones tengan su propia casilla en el IRPF

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha asegurado que la Iglesia católica no es contraria a que otras confesiones tengan su propia casilla en la Declaración de la Renta para que sus fieles pueden destinar un 0,7 por ciento del IRPF a sus respectivas iglesias.



"La Iglesia católica no se opone a que se extienda la X a otras confesiones religiosas", han señalado a Europa Press fuentes de la Conferencia Episcopal Española.Si bien, estas mismas fuentes precisan que la Iglesia católica "no valora la forma en la que el Estado organiza las asignaciones tributarias porque no le compete".Así se han pronunciado después de que el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Javier Herrera García-Canturri, anunciase en una entrevista con Europa Press que está sobre la mesa plantear al Ministerio de Hacienda la posibilidad de extender la casilla del IRPF de la Iglesia católica a otras confesiones.