La Quebrantahuesos, a los 87 años

Nació en Iguzkiza (Navarra) en 1929, y dio sus primeras pedaladas yendo a trabajar. “Era mi medio de transporte, cogí destreza y un buen día me propusieron que compitiese en carreras locales”, recuerda ahora Vidaurreta, que llegó a ser profesional en la década de los 50. “Mis hermanos mayores también fueron corredores y quise seguir su ejemplo. Duré cuatro o cinco años en la élite y tuve la oportunidad de participar en la Vuelta a España, junto a talentos de la talla de Bahamontes o los aragoneses Corrales y Escolano”, añade, antes de detallar el momento en que decidió colgar la bicicleta.

“Llegó un punto en el que tuve que ser realista. Vi que no iba a poder ganarme la vida compitiendo y decidí fundar un desguace en Hondarribia (Fuenterrabía, Guipúzcoa), donde resido actualmente. De ahí a la jubilación, apenas volví a rodar”, confiesa este prodigio físico que, pese a haber permanecido un largo periodo alejado de las carreteras, retomó la afición con un espíritu encomiable. Entre semana, le gusta dedicar tiempo a su huerto, en el Alto de Gaintzurisketa. Los fines de semana, quedan reservados para las salidas en bici.

“Los días festivos suelo hacer 80 o 90 kilómetros con varios amigos. Vamos hacia Francia a tomar un café y volvemos a casa. Desde enero, llevo unos 2.600 kilómetros acumulados en las piernas”, señala Vidaurreta, y asegura que no ha preparado de ninguna forma especial la que será su decimoquinta Quebrantahuesos: “En las últimas semanas, he aumentado un poco el número de salidas y he hecho bici estática, pero nada más. En esta prueba, lo que realmente me transmite fuerza es ver a tanta gente joven ilusionada”.

Este sábado, junto al incombustible Miguel Vidaurreta correrán, con voluntad de arroparle, su hijo Manuel y otros cuatro gregarios. “En 2015, cuando tenía 85 años ya fui el participante de más edad; el año pasado no vine porque me quedé sin inscripción. Tengo ganas de comprobar cómo sigue viviendo este ambiente ciclista la localidad de Sabiñánigo”, valora, y termina lanzando un aviso: “Mientras la salud me lo permita, seguiré viniendo. No quiero dejar de estar activo porque eso me obliga a cuidarme. Si no, a estas edades ya se sabe lo que ocurre”.