Todo por una foto con Miguel Indurain

En la zona de meta, los ciclistas encontraron su recompensa, bien en forma de abrazos de parte de familiares, y de enhorabuenas por haber podido completar el recorrido pese a las altas temperaturas. Después del merecido descanso y tras recuperar fuerzas, les esperaban los fisioterapias de la Universidad de Zaragoza, que todos los años colaboran en la recuperación de los deportistas. Tal y como relataban, ayudan a soltar los músculos, que llegan muy cargados después del duro esfuerzo que realizan a lo largo de todo el recorrido. Y después, esperaban varias paellas enormes, de carne y verdura, que muchos pudieron degustar bajo la carpa de circo instalada en la zona, o en las cotizadas zonas de sombra que todo el mundo buscaba ayer.

Sin duda, la persona más solicitada entre los miles de participantes fue Miguel Indurain. El quíntuple ganador del Tour de Francia se multiplicó para atender las incesantes peticiones de fotografías, a pesar del esfuerzo que acumulaban sus piernas.

"Es un placer y un honor tener una Quebrantahuesos más en mi haber. Para mí no es un sacrificio atender a la gente, sino un honor y lo hago con mucho gusto", señaló mientras daba cuenta de una botella de agua en un puñado de segundos.

Una fama y un cariño que también le afectan en el asfalto, en plena carrera. "Algunos se sacan fotos conmigo mientras vamos en el pelotón y hacen malabarismos porque es difícil hacerlas y que salgan bien. Hay incluso algunos que me piden que pare para hacernos la foto, pero eso ya es demasiado. Es una forma de devolverles a los aficionados al ciclismo los ánimos que nos han dado durante nuestra carrera. Esta comunión es fabulosa y la disfruto", indicó el navarro.

Poseedor de un palmarés extraordinario como profesional, sus motivaciones en la Quebrantahuesos son bien distintas. "He cogido mi ritmo y me he dedicado a ir lo más cómodo posible desde el Marie Blanc. Aquí lo importante no es ganar, sino compartir la pasión por el ciclismo con tantos miles de personas", adujo.

El gigante de Villava, que portaba en la bicileta el dorsal número 10, se deshizo en elogios hacia la prueba aragonesa. "Pese a que no es una carrera oficial, lo parece. Hoy teníamos hasta un helicóptero siguiéndonos. Y hay que agradecer a la organización y a los voluntarios los medios que ponen para que podamos disfrutar de un acontecimiento así", concluyó.

Otro insigne participante fue Abraham Olano, ganador de una Vuelta a España y campeón del mundo en ruta y contrarreloj. El guipuzcoano firmó una actuación de más a menos. "En la primera parte he jugado un poquito, pero hacía mucho viento y he acusado el esfuerzo de la salida. El resultado no es lo importante cuando vengo a la Quebrantahuesos. Lo esencial es disfrutar y eso es lo que he hecho rodando con el grupo con el que iba, sin más pretensiones", compartió.

La nómina de ilustres la completaron Melcior Mauri (ganador de una Vuelta a España), José Antonio Hermida (plata en los Juegos de Atenas y cuatro veces campeón del mundo en bici de montaña), Óscar Pereiro (vencedor de un Tour de Francia), el expiloto de motociclismo Alberto Puig, el montañero Carlos Pauner o el atleta oscense Javier Moracho.