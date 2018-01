El Huesca remonta para seguir liderando la clasificación

Liderar la categoría implica tener recursos para hacer frente a cualquier situación. Saber dominar, pero sobre todo, aprender a sufrir. Si ante el Numancia el Huesca ya hacía todo un máster en ello, este sábado en Lorca, se doctoraba. Lo hacían demostrando tener la cintura necesaria para remontar un partido en el que su rival se adelantó hasta en dos ocasiones. Supo, así, esperar y aprovechar. Porque pocas quinielas contemplaban que el marcador se abriría para los locales antes de cumplirse el primer minuto de juego, ni que tras igualar los de Rubi, serían de nuevo los murcianos los que harían gol. Pero pese a esos quiebros del guión, que por momentos descolocaron a los azulgranas –de blancos esta vez-, y amenazaron con noquearlo, el equipo no perdió el pie, y logró remontar hasta un 2-3 de oro para sus intereses. Porque los tres puntos mantienen al Huesca líder de Segunda División por décima semana consecutiva, haciendo sus deberes y otorgándole la presión a un Cádiz que juega este domingo en Alcorcón y que solo podrá acercarse a los altoaragoneses a un punto.

Ferreiro volvía al once como gran novedad, aunque no lo hacía en el lugar de Álex Gallar, como parecían indicar los movimientos del entrenador en las últimas semanas. El gallego recuperaba la titularidad en detrimento de Lluís Sastre, sacrificando Rubi el trivote del medio campo y optando por Chimy Ávila y Cucho Hernández como hombres más adelantados. Un sistema claramente incisivo para un guión en el que no se contemplaba que el primer balón del Lorca acabaría en la red de Remiro.

Aly Malle, que llegaba al conjunto de Fabri en este mismo mercado de invierno, cabeceaba un centro desde banda izquierda cuando todavía no se había alcanzado ni el medio minuto de juego, dejando petrificado al portero del Huesca y ojipláticos a los defensas, poco acostumbrados a recibir goles y menos tan tempranos. Se abría una situación totalmente inesperada, con el líder a remolque desde el primer minuto.