Rubi no se fía del Lorca

Una racha de seis derrotas consecutivas por parte del rival, parecen a priori, una situación más que deseable para cualquier equipo a la hora de afrontar un encuentro. Pero Rubi, el técnico de la Huesca, no quiere relajación en la trayectoria negativa en la que anda sumido su oponente de este sábado, el Lorca. “Son seis partidos seguidos, pero cuatro han sido fuera de casa, y en su estadio cayeron contra dos de los rivales más en forma, como el Oviedo y el Osasuna. Además, es el debut en su estadio de su entrenador, por lo que yo creo que va a ser un partido muy complicado”, valoraba el técnico azulgrana este jueves en su comparecencia previa al partido, en la sala de prensa de El Alcoraz. Hacia también referencia a la victoria por tres goles que consiguieron los murcianos ante el Cádiz anteriormente.

No obstante, si el Lorca no atraviesa un momento muy favorable en el campo, tampoco lo hace en lo extradeportivo, y allí Rubi sí que cree que el líder sí puede tener cierta ventaja. “Todas esas cosas siempre son complicadas de llevar, la verdad. Los movimientos de jugadores, con los propietarios del club, sumado a no ganar... Está claro que ellos están sufriendo esas cosas y no les están ayudando. Pero quiero centrarme solo en los resultados y en que ha llegado un entrenador que les va a inculcar una mentalidad muy competitiva”, consideraba el técnico del Huesca, que tampoco cree que el hecho de que poco a poco se vaya abriendo brecha en la parte baja ayude a los intereses azulgranas, que se miden en estas semanas a algunos de los conjuntos situados en esos puestos. “Al final saben que ganando tres partidos seguidos todavía pueden salir, y lo van a dar todo. No es lo mismo cuando quedan siete semanas y el pescado ya está vendido”, añadía.

Pero al margen del rival y sus circunstancias, Rubi solo quiere pensar en su equipo, que asegura, ha salido reforzado de los dos encuentros con los que ha comenzado el año, con un empate contra el Oviedo y una victoria contra el Numancia. “El último triunfo nos ha dado un impulsito, nos ha venido bien. Sabíamos de la dureza de estos dos partidos, por lo que el balance es positivo, y más habiendo ganado el último, que ha hecho que se note en la confianza de la plantilla”, decía el entrenador.