Alexander González: “Seguimos en la senda ganadora”

Alexander David González Síbulo (13/09/1992) es uno de los dos internacionales absolutos que figuran en la plantilla del Huesca. El venezolano, que llegó a la capital oscense en el cierre del mercado invernal de 2016, ha pasado por diferentes momentos durante su etapa como azulgrana, viviendo actualmente un presente bastante satisfactorio: es ahora titular en el lateral derecho desde que se abriera una puerta en el once con la lesión de Akapo, precisamente el otro internacional del Huesca líder de Segunda -en su caso con Guinea Ecuatorial-. La felicidad por sentirse importante también durante la competición y por la marcha de un equipo que sigue “en la senda ganadora” la quiere prolongar al máximo el caraqueño, quien para alcanzar el sueño colectivo y el suyo propio de la Primera División recomienda manejarse en la filosofía del “partido a partido” y, sobre todo, “continuar ese ánimo que nos hace tener cada vez más nivel”.

De azulgrana, Alexander desempeñó con Anquela las funciones de extremo/interior derecho, mientras que en el lateral, su misión en la ‘Vinotinto’, tan solo actuó de forma ocasional. Para Rubi, Alexander González juega en el carril del dos, que admite el jugador que es su posición predilecta. “Tengo esa polivalencia que me ha dado el fútbol, de jugar adelante o en la parte lateral. Si es claro que en mis inicios en Venezuela jugaba como lateral. Después en Europa ya me hice más de volante. Las dos posiciones creo las hago bastante bien, pero la que más me gusta es la de lateral derecho. Espero aprovechar ahora la oportunidad”, ha asegurado este lunes el venezolano en la zona mixta de El Alcoraz, 24 horas después de que el Huesca superara en ese mismo recinto al Numancia.

Este resultado ha asentado a los altoaragoneses en zona de ascenso directo, ya que el Oviedo, tercero, figura con 37 puntos, dominando la tabla el Huesca con 43. Eso sí, el Osasuna puede situarse a cinco puntos si vence este jueves su partido aplazado en El Sadar frente al Nástic. Sea una cuenta u otra, la alegría en el vestuario oscense es la misma. “Uno se tiene que plantear objetivos a corto y largo plazo. El de largo plazo era llegar a los 50 puntos y hoy en día, con nuestra racha ganadora y confianza, obviamente no puedes pensar simplemente en eso. Estamos en enero y ahora lo de subir de categoría te lo puedes ir planteando mejor”, ha declarado Alexander González, que ha indicado que “grupalmente pensamos en ir partido a partido. Intentamos no ver la clasificación, simplemente seguir con ese ánimo que nos hace tener cada vez más nivel. Hay errores puntuales, trabajamos sobre ellos. Con humildad y sacrificio ya nos acercarnos a nuestra meta de los 50 puntos y después lo que pueda venir”.