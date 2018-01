El Huesca se queda con la victoria en un partidazo ante el Numancia

La Sociedad Deportiva Huesca ha salido muy reforzada del compromiso matinal que ha dilucidado este domingo frente al Numancia. El triunfo por 2-1 permite al líder reafirmar esa condición de jerarca en la categoría de plata y abre un hueco de 6 puntos sobre el tercer clasificado, por lo que los azulgranas no han podido comenzar con mejor pie la segunda vuelta de la competición. El Alcoraz ha disfrutado de un tremendo partido que por ritmo, velocidad e intensidad asienta a los dos equipos como claros aspirantes para el acceso a la autopista hacia el cielo de la Primera División. Pero como el que se apuntó la victoria fue el Huesca, que su temporada termine configurándose épica, tras escribir multitud de pasajes heroicos, es una circunstancia cada vez más tangible. Por ahora ya no es necesario que los aficionados oscenses se froten los ojos cuando echan un vistazo a la clasificación; con nueve semanas en la cima el sorprendente Huesca ya no sorprende a nadie.

El Numancia ha llevado al límite al conjunto altoaragonés. Los sorianos han demostrado que su presencia en la zona noble de la tabla no es una cuestión azarosa. Si bien durante la primera mitad ha sido el Huesca el que ha manejado los hilos del partido, tras el descanso el espectáculo futbolístico ha ido en aumento debido al salto hacia adelante que ha experimentado el bando visitante. Y eso que los anfitriones han logrado tomar ventaja en la puesta en escena del segundo período. La rápida reacción soriana ha sido un aviso de lo que quedaba por llegar. Mejor dicho por disfrutar, porque los 45 minutos que han dictaminado sentencia han sido realmente vibrantes. Cucho Hernández ha anotado desde el punto de penalti el 2-1 y el Numancia ya no ha podido responder en el marcador. Solo en el marcador, puesto que sobre el pesado césped de El Alcoraz ha percutido con bravura y ha ido intensificando sus cargas ha medida que su técnico Jagoba Arrasate ha alistado hombres de ataque a la batalla. Ha resultado infructuoso. El Huesca, que ha podido sentenciar, se ha visto obligado a sufrir en las postrimerías. Dicen que así, con sufrimiento, las victorias saben mejor. Sea cierto o no, poco importa. Lo trascendente, oro puro, es que los azulgranas han sumado un nuevo triunfo en su hasta ahora inaccesible estadio, ese en el que el aroma de la Primera División parece percibirse en un horizonte de lontananza que se acerca a pasos agigantados.

A la alineación del Huesca han regresado este domingo tres de los jugadores básicos en los planteamientos de Rubi, la dupla de moda Cucho Hernández-Gonzalo Melero y el lateral izquierdo Rajko Brezancic. Con el colombiano orientado al perfil derecho del ataque, el sacrificado en el once ha sido Ferreiro, repitiendo Álex Gallar -destacada actuación-. Luso y Rulo han salido de la formación titular para dejar sitio a Melero y Brezancic respectivamente.