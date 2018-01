Un Huesca mermado empata contra el Oviedo

Un descuento de infarto y un Huesca metido en el área rival no fueron suficientes para evitar que el Oviedo se llevara un punto en El Alcoraz. Fue un desenlace intenso para uno de los encuentros menos brillantes de los oscenses ante su afición, en el que pagaron las importantes bajas con las que contaba su once para uno de los duelos más complicados de la temporada, con la visita de Anquela al que fue su campo. Pero un gol de pura pillería de Álex Gallar y un penalti detenido por Remiro mantiene la condición de imbatibles en su estadio, que han ostentado los de Rubi en toda la primera vuelta y les permite coronarse como campeones de invierno por primera vez en su historia.

No pintaba bien la tarde cuando el técnico azulgrana se vio obligado a modificar su once previsto porque una gripe incapacitaba a Brezancic, y llevaba a Rulo a ocupar el lateral izquierdo. Se sumaba a la decisión del entrenador de reservar como revulsivo a un Cucho Hernández que había entrenado a menor ritmo toda la semana por un proceso febril. Dos contratiempos no contemplados para un conjunto que ya sabría que tendría que hacer frente a la sanción de Melero. Así, junto a Rulo, Luso Delgado y Álex Gallar representaban las otras dos grandes novedades del equipo que saltaba de inicio en El Alcoraz.