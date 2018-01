Rubi: "Hemos estado más cerca de ganar"

"Creo que se puede considerar que el resultado ha sido justo, pero también creo que nosotros hemos estado más cerca de ganar", valoró Rubi al final del encuentro, ya en la sala de prensa de El Alcoraz. Destacó la actitud de su equipo tras adelantarse en el marcador . "Hemos salido muy bien en la segunda parte con el 1-0, y hemos vuelto a tener esas jugadas de contra que aunque al final no han acabado en nada, sí que se veía que el equipo podía marcar el segundo. A partir de allí, ellos han hecho un golazo de talento individual espectacular , y ya hemos vuelto con el arreón final, porque en los últimos minutos hemos vuelto a meter al Oviedo atrás, pero no ha podido ser", añadió Rubi a la hora de hacer un resumen a modo de valoración del encuentro que acababa de protagonizar su equipo contra el Real Oviedo.

Además, lo definió el técnico azulgrana como un partido "terriblemente disputado, un choque de trenes, con dos equipos en una condición física espectacular y muchas ocasiones". Pero en base a ello, explicó, al estar trabajando "a tanta intensidad", el encuentro podría haber desembocado en un error, "por parte de cualquiera de ambos conjuntos y en cualquier momento".

Rubi tuvo que echar mano de algunos de sus jugadores menos habituales, ante la sanción de Melero, la gripe de Brezancic y que Cucho no se encontraba en un nivel óptimo tras el proceso febril que sufrió durante la semana. Por ello, felicitó también al banquillo del conjunto, demostrando que tiene recursos en la plantilla. "Es importante que veamos que en cualquier momento se puede tirar de estos jugadores y que están allí para lo que haga falta", dijo a este respecto el entrenador azulgrana, que aunque admitió que las bajas siempre se notan, calificó de "muy digno" el encuentro que habían protagonizado sus hombres. "Hoy, por ejemplo, ha jugado Gallar en el sitio de Cucho y ha marcado un gol, por lo que les apruebo con nota", consideró el entrenador.

Respecto al rival, se atrevía Rubi a calificarlo como uno de los más duros que habían visitado El Alcoraz en toda la primera vuelta. "Vosotros sabéis que en esta categoría los estados anímicos son muy importantes. Ellos llegaban con cinco victorias seguidas, y un equipo que viene de eso no es casualidad, porque implica que tiene un nivel de confianza importante", dijo el técnico, añadiendo que ya no solo era doblegar eso, sino también a un "conjunto muy competitivo, que pelea mucho y al que además su entrenador implica esa disputa".

Aprovechó el técnico oscense para hacer resumen de la primera vuelta de su equipo, que como él mismo admitió "ni en Huesca ni en ningún sitio de España había nadie que dijera que seriamos campeones de invierno". Por ello, dijo felicitar a todos, "porque queda muchísimo y no hemos ganado nada, pero hemos disfrutado mucho llegando hasta aquí. Somos campeones de invierno gracias a un trabajo muy complicado y muy duro, y de acertar en muchas decisiones y en muchos aspectos", concluyó.

Anquela, orgulloso de su equipo

"En dos momentos puntuales no hemos tenido la fortuna necesaria, pero delante teníamos a un señor equipo, que cuando aprieta lo hace de verdad, y los últimos cinco minutos de cada tiempo no podíamos salir de allí, y eso me hace valorar más el punto conseguido", dijo Anquela, añadiendo que solo podía dar las gracias a sus jugadores por el partido que habían realizado, ya que dijo, se habían comportado como un equipo. Respecto a su regreso a El Alcoraz, consideró que había sido "impresionante" por los amigos que guarda en Huesca.