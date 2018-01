Josete Ortas: "Con uñas y dientes intentaremos defender el puesto"

Ha sido un año tremendo después de haber sufrido en la temporada 2015/2016. En este 2017 nos hemos metido en el ‘play off’ de ascenso por primera vez, hemos triplicado nuestra masa social desde los 1.500 a los 5.000 abonados y el club ha crecido en otros ámbitos, por ejemplo la creación de un departamento de Marketing. Nos hemos profesionalizado más y estamos muy contentos.

Qué gustazo será para ustedes disfrutar de una Navidad en el liderato. ¡Con lo que han sido otros años para el Huesca!

Es que no hay que perder el punto de vista. Lo de ahora es una realidad porque son 20 jornadas, pero aunque parezca falsa modestia nuestro objetivo siempre es permanecer. Lo que pasa es que hemos hecho un bloque muy competitivo, hemos dado con la tecla y los resultados son los que son.

Son bestiales para un club como el Huesca.

Es un éxito enorme. El miedo que tenemos es que la gente se acostumbre y no lo valore. La categoría mira cómo está. Por ejemplo, nuestros vecinos de Zaragoza con mucha más historia, masa social y presupuesto, circulan ahora por abajo. O el Barcelona B, que tiene 18 millones en plantilla para fichar lo que ha querido. Ya el año pasado se fueron a Segunda B el Mallorca y el Elche. La categoría está igualadísima y hay que disfrutarlo. En cualquier momento podemos tener un resbalón, algo normal, y dejar esos puestos. Si sucediera no se sería un fracaso. El equipo seguiría luchando hasta la última jornada.

Habla de disfrutar. ¡Cómo no van a gozar sus aficionados con siete jornadas en el liderato, además con números muy potentes!

La verdad es que los números son espectaculares, con una proyección de casi dos puntos por jornada. Encima empezamos perdiendo en Soria. En goles a favor y contra sí que somos los mejores con claridad (+17). Cuando llevas tantas jornadas quiere decir que el cuerpo técnico y la plantilla lo están haciendo muy bien. Pero en Segunda cualquier semana te pueden hacer un roto.

Es lógico que en Huesca y en Aragón se hablen maravillas de su equipo. Pero fuera del ámbito regional, donde la objetividad hacia ustedes sube, los elogios son abundantes y de todo tipo. En España ya les sitúan como firme candidato al ascenso.

Es normal porque con ciudades y equipos tan grandes podemos ser la envidia por nuestra posición actual. Todo el mundo quiere estar donde estás tú. Parece que cuando estás instalado en lo alto se convierte en una rutina lo de aguantar una semana más.

Bendita rutina.

Exacto. Pero realmente es muy complicado. Insisto en que hay que valorarlo.

En lo pragmático: 39 puntos y la temporada casi hecha.

Solo faltan once para la salvación, pero ahora seríamos presuntuosos si dijéramos que solo luchamos por eso. Sería una catástrofe el no conseguirlo. Lo que debemos hacer es seguir partido a partido e intentar defender con uñas y dientes esa posición. A ver hasta dónde llegamos, si es hasta el final. Pero sin ninguna presión.

A priori esa presión debe sentirse con más fuerza en otros vestuarios. Para ustedes es un reto, una ilusión, nunca una obligación.

Más que una ilusión para nosotros el ascenso es un sueño. Objetivamente no era nuestro planteamiento, aunque nunca nos sentimos inferiores a nadie. Quedan 22 jornadas y puede pasar de todo.

Los que sueñan dormidos y despiertos son sus aficionados. ¡Cómo tienen a sus seguidores, están emocionados!

Eso es lo más importante de todo, más que ir primeros. Hemos conseguido que mucha gente se una y se ilusione. Todos ellos son los que nos ayudarán en los momentos malos.

Se han unido tantos que El Alcoraz se les ha quedado pequeño.

Ya está previsto el proyecto de mejora y ampliación, con 350 plazas en la nueva Tribuna Norte y progresivamente iremos reforzando los fondos para que en total se ganen unas 500 localidades.

Le voy a plantear un escenario: el estadio lleno, es primavera, se acerca el final de la liga y los aficionados hierven porque el Huesca continúa en la pelea por subir directamente a Primera. Le gusta supongo esa panorámica.

Sería increíble, llegar a esas jornadas finales con cosas así por las que luchar. Pero son muchísimos los equipos que lo buscan.

¿En qué grado ha influido el técnico Rubi en lo que está pasando?

Tanto Rubi como su cuerpo técnico han dotado al equipo de una gran capacidad de trabajo, así como de mucha cualificación. Tienen métodos modernos y meticulosos que han ayudado a dar otro paso en la profesionalización.

La plantilla está rindiendo a un alto nivel pero como llega ahora el mercado de invierno y como todo es susceptible de mejora, ¿no es el momento ideal para hacer un esfuerzo y ponerle alguna guinda a este gran pastel?

No hay que ser conformistas, pero si viene algo tendría que mejorar bastante porque hemos sido competitivos en todas las líneas. ¿Alguien como complemento, como refuerzo a alguna posición? Puede ser, pero no tenemos ninguna prisa ni necesidad. Según cómo avance el mercado iremos viendo. Además, ahora vamos primeros y somos un equipo apetecible para los jugadores. De todos modos, no es un tema que nos quite el sueño, como había sucedido otros años. Lo único que está claro es que necesitamos un portero.

Trabajan igual en las renovaciones de varios futbolistas.

Sí. Nos gustaría mantener el bloque de la gente que consideramos importante. Esperamos cerrar muchas de ellas en estas próximas semanas de enero.

En el apartado económico mantienen ustedes su regularidad. Las cuentas en verde, una de las grandes señas de identidad que tienen como club.

Claro, porque no nos podemos volver locos. Si algún día bajamos a Segunda B, que no hay que ponerse vendas en los ojos y puede pasar, necesitaríamos tener dinero en la caja, para poder regresar.

¿Un mensaje para sus aficionados por el nuevo año?

Los que debemos tener los pies en el suelo somos los que trabajamos en el club: nuestros aficionados que se ilusión y para el 2018 sobre todo salud, que es lo más importante. Lo demás ya lo iremos llevando.