Aguilera: “El club quiere renovar y yo también. No habrá problema”

Antes, habló del difícil encuentro que esperan este sábado en Santo Domingo. “Va a ser un partido en un campo muy complicado, porque sabemos que el Alcorcón hace siempre un buen equipo, están fuertes y van a ir a por los tres puntos”, valoraba Aguilera, que destacaba el medio campo y las bandas de los alfareros. “Sacan buenos centros, por lo que intentaremos defenderles bien. A partir de allí, intentar ser alegres y dinámicos en ataque para crear ocasiones”.

El último encuentro lejos de El Alcoraz fue la derrota contra el Granada, en el que el Huesca fue superado por los locales. Con ese reciente recuerdo, el vestuario es consciente de la dificultad de vencer como visitantes. “Cuesta mucho más sacar adelante los partidos fuera de casa. Los rivales aprietan mucho más. Además, saben que estamos en un buen momento y todos quieren ganarnos a nosotros”, decía el madrileño. Al margen de ello, abogaba Aguilera por quedarse con la reacción del equipo tras ese mal encuentro hace ahora quince días. “Sabíamos que contra el Granada no habíamos hecho un buen partido. Ellos estuvieron mejor. No podemos ganar siempre, pero lo importante es que después de la derrota, volvimos a estar bien en casa, conseguimos los tres puntos y seguimos líderes”.

El jugador llega al choque contra el Alcorcón con cuatro tarjetas amarillas, algo que asegura no le impide jugar a la máxima intensidad, y recuerda que ya son varias las jornadas que está en esta situación. Su ausencia es siempre importante en una plantilla, que según Aguilera, se fija como objetivo “intentar hacer la mejor primera vuelta de la historia del Huesca”. No contemplan más allá, con vistas ya al final de temporada. “Todavía no hemos hecho nada. Queda mucha liga y no nos podemos relajar”, concluía.