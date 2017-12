Ferreiro hasta 2020...y Aguilera y Carlos David muy cerca de renovar

El anuncio matinal de la renovación de Ferreiro es la rúbrica a la semana fantástica del orensano. La inauguró el pasado sábado contra el Córdoba en El Alcoraz (3-1), vistiéndose de líder dentro del equipo líder. Uno de los tres goles llevaron su firma. Los otros dos surgieron de pases suyos en acciones de pelota parada.

«Es una semana perfecta para mí pero también para el equipo. Seguimos líderes por cuarta jornada y, con los pies en el suelo y tranquilidad, disfrutando. Es la palabra más repetida últimamente», ha señalado Ferreiro en el acto celebrado en El Alcoraz con motivo de su ampliación de contrato. El gallego estuvo acompañado por el director deportivo del Huesca, Emilio Vega, quien ha ensalzado al futbolista y a la persona. «Es un ejemplo claro de ese perfil de jugador que el club lleva buscando muchas temporadas», ha espetado.

Como ambos han puntualizado, las negociaciones se han desarrollado con mucha celeridad. «Estoy donde quiero estar. Es el equipo ideal y un proyecto muy interesante en el que me apetecía continuar. Agradezco al club la confianza que ha depositado en mí», ha explicado el ‘7’ azulgrana, quien también otorgó su cupo de importancia al terreno personal. «La gente me muestra su cariño en el campo y en la calle», comentó satisfecho. Algunos hasta le apodan ‘Ferre7’. «Solo hay uno, que es CR7», contestó entre risas. «Se agradece todo. El trato hacia mí es excepcional. Me siento muy querido por la afición», recalcó.

Esa hinchada circula hoy día por una órbita inexplorada con anterioridad, la del liderato. Ello hace que la ilusión alcance límites insospechados. Se podría calificar incluso de un ardiente fervor azulgrana, algo que, según Ferreiro, «enorgullece al equipo. Es lo más importante para los jugadores».

Sin embargo, «en el vestuario hay mucha calma. No hay presión. Queremos ir paso a paso», ha destacado. Al final de ese camino, ¿puede hallar el Huesca la Primera División? «Ojalá algún día pueda suceder. Pero no pensamos en eso. Queda muchísimo», ha respondido Ferreiro. Su serenidad natural no le impide, eso sí, prometer el máximo de los esfuerzos. «Está claro que no vamos a dejar de luchar por vivir un sueño», ha dicho.

«Sudaré la camiseta del Huesca hasta el último día», ha afirmado sobre su pensamiento tras la renovación. «No me relajo ni cuando duermo. Me lo dice mi mujer, que le doy alguna patada cuando duermo», matizó sonriendo.

Ferreiro, por último, ha esgrimido cuál es el gran secreto del líder de Segunda: «Aquí se puede hablar con el presidente, con el director general, con el utillero y con quien sea. Es un club distinto y eso está marcando la diferencia».

Con el contrato del gallego ampliado, la prorrogación del de Aguilera podría ser oficial en las próximas horas. El defensa Carlos David, uno de los capitanes, apunta a ser el siguiente. Pese a no estar jugando el club mantiene intacta su confianza en el extremeño. La renovación de su paisano Jair Amador, de momento, tendrá que esperar. El Huesca está muy interesado en alargar su matrimonio con el central sereno pero no alterará su política de no efectuar esfuerzos inasumibles. Aparte de Jair finalizan contrato en junio Vadillo, Íñigo López, Kilian, Alexander González y Nagore.