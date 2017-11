Rubi: "Hoy no se salva nadie"

Solo la actuación del guardameta, Álex Remiro, estaba, según su entrenador, acorde a la línea que había mantenido el Huesca en las últimas semanas, y con la que llegaba ayer al campo del Granada. "Hemos fallado con todo el once. Hoy no podemos salvar prácticamente a nadie. Quitando a Remiro, que ya desde los primeros minutos lo he visto con mucha personalidad, del resto del equipo no podemos destacar a nadie", consideró el entrenador del Huesca, Joan Francesc Rubi a la hora de valorar el desarrollo del encuentro y la actuación de sus jugadores, ya en la sala de prensa del nuevo Los Cármenes.