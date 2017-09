Medicina para curar las heridas de la Copa

Después de una derrota, y especialmente si ha sido dolorosa, lo mejor es volver cuanto antes al césped para pasar página. En ese sentido, el calendario ha sonreído al Huesca , que tiene esta tarde un partido para resarcirse de la eliminación copera del pasado miércoles ante el Valladolid, que si bien podía entrar en lo previsible por la entidad del rival y la presencia de los menos habituales en el once, dejó un sabor de boca bastante amargo, especialmente entre la afición, por las lagunas que mostró el equipo. El Sevilla Atlético deberá actuar como tiritas en esas heridas que dejó el encuentro de Copa, aprovechando que la condición de filial puede hacerlos más vulnerables si el Huesca logra desplegar su mejor versión, que ya mostró contra el Lorca en su único encuentro como locales desde que comenzó la liga.

Precisamente hacía referencia a ese encuentro el técnico oscense, Rubi, a la hora de apuntar la versión de su equipo que quiere ver esta tarde en El Alcoraz. El Huesca logró entonces llevar la iniciativa en el juego, y es lo que buscará hoy ante el filial hispalense, que dirige un gran conocido de la afición oscense como es Luis García Tevenet.

Para poder lograrlo, se presume que Rubi devolverá a su pizarra el once que abrió la escena en El Sadar, después de que las pruebas que realizó en Copa con los menos habituales fueran fallidas. Podría introducir algún pequeño retoque, como ya adelantó en la rueda de prensa previa al encuentro del pasado jueves, cuando todavía restaba una última sesión de entrenamiento, que se celebró en la tarde de ayer a puerta cerrada.

Entre esas ligeras variaciones se vislumbra que podría modificar el doble pivote que utilizó en Pamplona, de marcado carácter defensivo, con Luso y Aguilera. El hecho de estar en casa hace que el equipo busque una mayor iniciativa en el juego, que la aportaría Melero de mediocentro, dejando el hueco que ocupó en El Sadar como mediapunta a Cucho o Chimy Ávila y devolviendo a Vadillo al once titular.

No obstante, el entrenador tiene a su disposición a todo sus jugadores, ya que aunque Carlos David vio la doble amarilla ante el Valladolid, la sanción no trasciende a los partidos de liga –a no ser que acarree más de cuatro partidos de suspensión–.

Un rival necesitado

El Sevilla Atlético llega a El Alcoraz con algo de necesidad, después de haber logrado un único punto en las tres jornadas disputadas hasta el momento, y por tanto, no conocer la victoria todavía en este curso. Tevenet podrá contar en su regreso a El Alcoraz con los cuatro jugadores que la pasada semana tuvieron compromisos internacionales, lo que le da un plus de calidad a su equipo. Únicamente tiene la baja de Carlos Fernández, que no ha viajado a Huesca por lesión.