La undécima aventura azulgrana de Camacho

Acaba de cumplir 37 años pero su motor todavía pide más kilómetros. Juanjo Camacho, capitán de la Sociedad Deportiva Huesca, se presenta en la casilla de salida de la temporada 2017/2018 con la misma ilusión con la que se vistiera la elástica azulgrana por vez primera allá por el verano de 2006. Casi 400 partidos oficiales contemplan su leyenda, la de un futbolista incansable en el esfuerzo y que sirve como acicate para otros jóvenes jugadores que acaban de instalarse en el profesionalismo. Camacho quiere más y el club quiere más de Camacho, quien renovó por dos años. Ahora comenzará su undécima aventura oscense, temporada para la que recomienda no establecer miras demasiado altas. La permanencia ya es un metal precioso para el equipo altoaragonés, que disfrutó el pasado curso de su estreno en un ‘play off’ de ascenso a Primera División.

Por el momento el Huesca ha cerrado este domingo la pretemporada, período de preparación que en este verano de 2017 ha tenido la principal novedad del debut del técnico Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’. “El balance es positivo”, resume Camacho acerca de la pretemporada. “Había muchos jugadores nuevos, un cuerpo técnico y mucho trabajo e ideas. La concentración de Benasque fue otra vez espectacular y el equipo se ha ido adaptando bien a lo que ha ido viniendo. En los amistosos hemos sacado buenos resultados con un juego competitivo”, relata.

El Numancia en Los Pajaritos ya figura en la hoja de ruta del Huesca que, “como casi todos los equipos”, llegará al primer duelo liguero “cansados de la pretemporada pero con muchas ganas de competir e ilusión por la nueva campaña. Debemos tener un compromiso muy grande y fe para intentar hacer otra buena temporada”, apunta el ‘10’ azulgrana.

Respecto a las consignas de Rubi, Camacho ha opinado que “cada entrenador tiene sus ideas y su forma de jugar, de entrenar y de afrontar los partidos. Pero al final todos los técnicos buscan que sus equipos sean compactos, que sean difíciles de superar. Esa es la idea final, intentar sumar puntos en base al trabajo y a la intensidad”.

Con un bloque identificable, ¿es más importante su conservación por el lado deportivo o por el humano? “Es un poco de todo. El pasado no vale pero lo deportivo está ahí, los mimbres están ahí; luego lo humano es también muy importante. Los nuevos se han acoplado rápido porque son parte del equipo desde el momento en que llegan”, ha contestado Camacho, quien ha recalcado que la exitosa temporada anterior ha aportado algunos beneficios a la entidad: “Ha sido importante a nivel de club y en los fichajes. El Huesca se ha ganado el respeto en el campo y fuera de él por cómo se están haciendo las cosas. Ahora pueden venir jugadores que antiguamente no podíamos pensar que vinieran”.

Los 14 futbolistas que formaban parte del vestuario azulgrana en su eliminatoria del ‘play off’ ante el Getafe más los que se han sumado a la causa durante estas últimas fechas ya caminan hacia una nueva campaña en la que el Huesca no se desvía de su condición de club humilde pese a los precedentes. “Debemos ser humildes pero todos los equipos son ambiciosos y nosotros debemos serlo desde esa humildad”, ha asegurado Camacho.

Fundamental es para el Huesca, según su capitán, no separar los pies del suelo y no establecer un planteamiento de la temporada demasiado optimista. “En ningún caso nos vamos a poner objetivos muy altos. El primero ha sido la pretemporada, asimilando conceptos y con un ritmo e intensidad elevados en los partidos”, ha explicado. “El primer objetivo es el Numancia. No debemos pensar en mucho más”, ha apostillado.

Juanjo Camacho ha hablado de sus ideas para el nuevo curso en el capítulo personal. Por lo visto hasta la fecha, el amor propio, la voluntad de hierro y una altísima capacidad de trabajo no se las dejó en sus vacaciones en la playa. “Siempre se intenta ayudar y hacer las cosas bien. Desde la parte de la experiencia toca ser ejemplo en ese sentido y trato de colaborar en el equipo como se pueda”, ha dicho.

Con 4 goles, el capitán azulgrana es, tras Álex Gallar, el segundo máximo goleador en la pretemporada del Huesca. “Pero lo que valen son los goles de la Liga, que son los que te dan los puntos y te hacen mejorar”, ha recordado. “Quiero ayudar al equipo y mejorar. Ese es mi primer objetivo. A nivel global la permanencia un año más sería impresionante y eso es lo que nos debemos marcar”, ha añadido sobre sus ideas para el equipo y para sí mismo en la tercera campaña consecutiva de los altoaragoneses en Segunda División.

Camacho desea poder colaborar desde el interior del rectángulo de juego. Rubi es el que debe decidir al respecto. “Todo el mundo ha partido de cero y ha intentado hacerlo lo mejor posible. Ahora es el míster el que tiene la papeleta de elegir un once entre una plantilla amplia y competitiva”, ha manifestado.

El mediapunta aragonés ha destacado igual sus “ganas” por pisar el nuevo césped de El Alcoraz “y jugar con nuestra gente, que siempre nos apoya”.

También se ha acordado Camacho de la campaña de abonados del Huesca, que se retomará con el final de las fiestas de San Lorenzo. “Es otra de las cosas en las que nos puede ayudar la temporada pasada. La gente disfrutó mucho y todo Huesca y su provincia estuvo con nosotros. Podemos hacer un llamamiento a la afición en ese sentido, porque para nosotros un Alcoraz lleno y animando nos hace mejorar”, ha declarado.

Sobre la celebración laurentina que tiene a la capital oscense patas arriba, Camacho ha señalado que en estos días “hemos podido disfrutar poco de las fiestas. Los que han venido nuevos se han podido dar cuenta de que cuando Huesca sale a la calle, sale. Si toda esa gente se anima a apoyarnos nos vendría muy bien”.