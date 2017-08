El Huesca cierra el ciclo de amistosos con victoria

Con velocidad y verticalidad así como una fuerte presión adelantada, le ha metido una marcha más al partido el Huesca en su nacimiento. Vadillo y Cucho Hernández, situado como referencia ofensiva, han sido los jugadores encargados de acelerar el pulso al choque. Pronto ha tenido su primera opción el joven punta colombiano, derribado por Ramiro en el minuto 6 cuando se disponía a encarar solo a Miguel. La acción, castigada con amarilla para el defensa zaragozano del Logroñés, habría sido roja en partido de competición oficial.

Vadillo se ha internado poco después desde la izquierda y ha enviado sobre la entrada de Gallar, a quien se le ha esfumado la opción de marcar. A renglón seguido, una pared entre Gabi y Vadillo la ha finalizado el gaditano con un empalme desviado. El control era oscense ante un Logroñés en el que el central Caneda ha visto también la amarilla, como Ramiro, en otra anticipación por rapidez de Cucho Hernández, después de un gran control orientado. Parece no acusar sus 18 años el delantero sudamericano, quien se ha mostrado como un jugador interesante a lo largo de los amistosos de pretemporada.

El Logroñés ha buscado su opción en una salida rápida que no ha tenido consecuencias negativas para el Huesca gracias al despeje de Bardají. Tampoco las ha tenido para la meta local el lanzamiento de falta directa de Vadillo en franca posición. El ex azulgrana y ex zaragocista Miguel Martínez ha repelido el disparo, dirigido hacia su palo.

Ha vuelto a aparecer Cucho Hernández en el minuto 27 tras un preciso envío de Gallar. El colombiano ha cruzado demasiado su derechazo de empeine, lo mismo que le ha sucedido en el 30 en una jugada similar. Luego ha visto, en boca de gol, cómo Vadillo optaba por el golpeo a puerta en lugar de servirle la pelota. Ya en el 39, otra vez el colombiano ha participado en una acción de ataque azulgrana, maniobrando y cediendo hacia la entrada de Gallar, que en esta ocasión ha buscado la escuadra con su misil izquierdo sin poner en aprietos a Miguel. El arquero riojano ha reaccionado bien poco después en la llegada de Akapo a línea de fondo, con el lateral ilicitano tratando de sorprender asediando la portería con un chut escupido. Dos sustos más, de Vadillo y Gallar, han conducido el partido al tiempo de descanso.

En la segunda mitad ha tratado nuevamente de aportar un ritmo alto Vadillo, que a los 49 minutos se ha plantado ante el meta suplente Sobrón. Unos centímetros le ha faltado a su disparo para alojarse en la red riojana, a donde ha llevado la pelota Álex Gallar en el 52 en una bonita combinación ofensiva con dejada final de Melero. En el mismo ángulo ha puesto la pelota el que es el máximo goleador azulgrana en la pretemporada. A punto ha estado justo a continuación Gabi de estirar la renta, pero ha reaccionado Sobrón. En el lanzamiento desde la esquina, a su salida, Melero se ha encontrado con el cuero pero también con la defensa rojiblanca que ha tapado su intento de golpeo.

Un error en la entrega de Jair ha permitido al Logroñés disparar al lateral de la red, mientras que ha sido Bardají el que ha logrado atajar una vaselina de Marco Andrés, a pase de Muneta. La ocasión era muy clara para los locales.

Rubi ha movido ficha y ha dado inicio al carrusel de cambios. El primero en entrar ha sido el lateral izquierdo Brezancic, sustituyendo a un Carlos Akapo que ha formado en ese perfil para dejar el lado derecho a Alexander. La salida al campo de Rescaldani en el minuto 59 ha alterado la configuración de la zona de ataque, con Cucho cayendo a la derecha y Gallar situándose de enlace tras el ariete argentino.

El Logroñés ha trenzado entonces alguna jugada elaborada, si bien a ambos equipos se les ha notado bajar en intensidad a lo largo del segundo acto. Eso sí, un futbolista ha continuado demostrando que está en un óptimo momento de forma. Álvaro Vadillo se ha marchado por el centro a los 72 minutos en una vertiginosa carrera que le ha llevado hasta el área riojana. El portero Sobrón le ha ganado el pulso final al de Puerto Real.

Dos testarazos peligrosos de Rescaldani y un disparo lejano del local Cabrera han conducido el amistoso a su prolongación, en la que Gallar ha caído al suelo para que el colegiado haya señalado el punto de penalti. El capitán Camacho ha cogido la pelota y no le ha temblado el pie izquierdo frente a Sobrón, a quien ha batido con solvencia desde los once metros. Ahí ha muerto un partido en el que no han participado por motivos físicos Aguilera, Ferreiro y Chimy Ávila. Sergio Sánchez y Álex García ya trabajan con el filia, el Almudévar, y no viajaron a Logroño.

Logroñés: Miguel (Sobrón, 45), Santos, Caneda, Ramiro (Zubiri, 45), Paredes, Arnedo, Ñoño, Carles Salvador, Marcos André, Muneta y Germán.

Huesca: Bardají, Alexander, Carlos David (Íñigo López, 78), Jair (Pulido, 78), Akapo (Brezancic, 53), Sastre, Melero (Luso, 78), Gallar, Gabi (Rescaldani, 59), Vadillo (Camacho, 78) y Cucho Hernández.

Goles: 0-1 min. 52: Gallar. 0-2 min. 91: Camacho.

Árbitro: Borja Martínez (comité riojano): amarilla a los locales Ramiro y Caneda, y al visitante Jair.

Incidencias: Partido disputado en el estadio de Las Gaunas. Por tercer año consecutivo, el Huesca, que ha vestido su tercera indumentaria (la laurentina), pasó por el campo riojano para medirse al Logroñés.