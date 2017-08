Últimas lecciones de la pretemporada

La Liga llama a la puerta y a ocho días para el estreno en Soria (sábado 22 a las 20.30) las pruebas tienen que ser certeras porque a partir de entonces los fallos acarrearán consecuencias negativas con la pérdida de puntos. Para que la aclimatación a la filosofía que propugna Rubi surta el efecto deseado, los buenos resultados en el arranque liguero otorgarían ese plus necesario sobre las enseñanzas desarrolladas desde que el 18 de julio el barcelonés dirigiera por primera vez a los suyos.

"Queremos hacer un buen inicio y plasmar lo que el míster está transmitiendo", refrendó ayer Akapo, quien relató, como han hecho muchos de sus compañeros, alguno de los entresijos del juego de Rubi. "Es mucho trato de balón, mucha salida con la pelota y alta presión tras pérdida", dijo el lateral ilicitano.

La pelota es protagonista con el técnico de Vilassar de Mar. A su modo de entender el fútbol, la posesión del cuero es el camino más rápido para manejar un partido ­–aunque no sea el único y existan alternativas que están planteando los entrenadores–. A partir del balón, tratar de construir por el centro para liberar espacios en las alas es la idea principal de Rubi, quien también está insistiendo mucho en la presión o en las salidas rápidas. En defensa, como en el modo de trabajar en los entrenamientos, existen igual diferencias importantes con Anquela. "Es que cada entrenador tiene sus ideas y su modelo de equipo. Es verdad que los planteamientos de Anquela y Rubi son claramente diferentes, no son entrenadores parecidos, pero al final mantener el bloque y la sobriedad defensiva lo quiere cualquier técnico", apuntó Akapo. "A Rubi le gusta tener el balón aunque insiste en que estemos atentos para no encajar goles y ser sólidos, que es lo que nos llevó a estar arriba el año pasado", recordó el veloz defensor azulgrana.

La pretemporada da sus últimos coletazos y la plantilla del Huesca se regocija, ya que "tenemos ganas de empezar la Liga, de hacer un año parecido al anterior, pero el primer objetivo es la salvación, como todos las temporadas para el Huesca", aseguró Akapo acerca de la meta para el ejercicio 2017/2018, tercero consecutivo en Segunda para los oscenses.

Hasta ahora, "las sensaciones son buenas", indicó el ex del Valencia Mestalla. "El míster quiere a todos los jugadores metidos e implicados. Se están repartiendo los minutos y eso es importante", añadió Akapo.

El Huesca se entrenó ayer en el Instituto Montearagón, a donde no acudieron Ferreiro, Aguilera y Carlos David. Con molestias físicas se quedaron en El Alcoraz. Brezancic y Chimy Ávila trabajaron al margen del grupo. Hoy, sesión en el Pirámide (9.30).