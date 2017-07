Los nuevos porteros del Huesca se presentan en sociedad

Este viernes Remiro y Bardají han sido presentados en el hotel Aneto de Benasque, donde el conjunto oscense está concentrado desde su llegada el pasado domingo hasta su salida el próximo miércoles 2 de agosto. “Lo que voy a aportar es mucho trabajo y mucha ilusión, para intentar ser uno más de esta familia, como se nota en cada entrenamiento”, ha asegurado el navarro Álex Remiro, con 33 partidos en Segunda en el Bilbao Athletic 2015/2016. “Yo, lo mismo. Vengo a poner muchas ganas y trabajo. Todo lo que tenga en mi mano lo pondré para ayudar al equipo”, ha reflejado Ánder Bardají, que se estrenará en la categoría de plata tras un último curso como tercer portero txuri urdin.

Aparte de la experiencia o no en Segunda, otra diferencia entre ambos es la situación contractual, ya que Remiro está en el Huesca a préstamo por el Athletic Club y Bardají ha firmado tres años como azulgrana. “Estoy contentísimo por ello. Para mí es una gran oportunidad competir en esta categoría y en un club así”, ha comentado el de Lasarte. “Iba a salir (de la Real Sociedad) y el Huesca ha mostrado mucho interés. Es un club que está haciendo las cosas muy bien y que tiene un gran proyecto. Es muy atractivo en ese sentido”, ha apuntado el exrealista sobre sus motivos para recalar en el conjunto oscense, “un club saneado y que está creciendo”, ha definido Remiro a su nuevo equipo.

“Quiero disfrutar, aprender y trabajar para ponérselo difícil al míster” ha reseñado el canterano de Lezama, quien ha asegurado con rotundidad que la juventud (la del Huesca puede ser la portería más joven de Segunda) no es un obstáculo para rendir a tope y aportar al grupo. “A mí no me asusta, y a Ánder seguro que tampoco”, ha dicho Remiro, palabras, en efecto, refrendadas por el meta vasco. “Para nada me asusta que seamos jóvenes. Estamos capacitados y mentalizados”, ha apostillado.

Sobre esa capacidad ha incidido Bardají destacando el que ambos formaron parte la pasada campaña de una plantilla de Primera División (Remiro estuvo cedido en Segunda en el Levante, hasta Navidad, pero solo jugó 4 partidos). “Pese a tener un papel secundario la calidad de los entrenamientos era muy elevada y los dos venimos bien preparados. Y buscamos el mismo objetivo: trabajar para que se beneficie el equipo”, ha manifestado.

Que uno llegue desde el Athletic y otro desde la Real, tras tantos partidos frente a frente en la base y en Segunda B, ha sido objeto de debate en la presentación. “Lo hemos hablado todos los días. Llevamos jugando en contra desde cadetes y juveniles en el Athletic y la Real. Coincidimos en la selección (española sub 19) y no hay ningún problema. Nos llevamos genial y lo que queremos es dar nivel a la portería para que el equipo vaya para arriba”, ha señalado al respecto Álex Remiro. “A mí también me han hecho ya alguna broma de lo de la Real y el Athletic (risas). Más allá de los clubes de donde venimos, entrenaremos a tope para que el equipo y el club vayan para arriba”, ha expresado Bardají.

Sobre el aterrizaje en el vestuario del Huesca, los dos porteros se han declarado muy satisfechos. “Nos han acogido muy bien. Ahora a esperar a ver qué día nos toca cantar o bailar delante de todos”, ha declarado Remiro con humor.

Siguiendo con la tónica relajada, Bardají ha opinado sobre su apellido, muy de la Ribagorza con ese valle que lleva su nombre. “El tema del apellido me lo han comentado. Lo voy a mirar más”, ha dicho el nuevo meta azulgrana, que ha catalogado a Benasque como “muy bonito y muy verde. Para concentrarse y preparar la temporada es perfecto”.

Desde el cuerpo técnico se muestran encantados de cómo están trabajando Remiro y Bardají (y Varela) desde que llegaron en la tarde del lunes a Benasque, donde han podido ver ya de cerca esas condiciones tan prometedoras de las que se habla en los dos casos.

El presidente Agustín Lasaosa repasa la actualidad

"Habéis venido a una auténtica familia, estamos para ayudar y ojalá consigáis muchos triunfos", les ha comentado a Bardají y Remiro el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, quien ha asegurado que la llegada de estos dos porteros “indica lo que está creciendo nuestro club, la Sociedad Deportiva Huesca. Antes llamabas a un club de Primera y no te hacían ni caso, ahora alguno casi hasta te llama. El club se ha consolidado en el fútbol español y está creciendo. De diez años hemos estado ocho Segunda División. La pasada temporada hemos estado a punto de tocar el cielo de Primera. Ojalá lo consiguiéramos en un futuro”.

Lasaosa ha repasado también la actualidad deportiva que rodea al Huesca. Ha destacado que la pretemporada está discurriendo en óptimas condiciones. “Se lo decía a Rubi (el entrenador), que aquí se implantó hace años algo así como un ADN, que no sé qué pasa en el Huesca que hasta los que no están acostumbrados a correr, corren. El año pasado ya se les veía entrenar bien con Anquela y Marcos (Marcén) pero es que este año los ves volar. Eso indica que el grado de compromiso del vestuario está fuerte”, ha declarado.

“No digo ningún secreto cuando digo que buscamos un ‘nueve’”, ha apuntado acerca del gran objetivo del Huesca en el mercado de fichajes. “Un delantero o dos pueden caer”, ha señalado. “Y por mi experiencia siempre a última hora puede surgir una oferta”, ha añadido.

Concretando la búsqueda de ese delantero contrastado, Lasaosa ha precisado que el club está moviéndose en el mercado internacional. “El mercado nacional está imposible. Esos delanteros de los que siempre se ha hablado, como Ortuño, vas a preguntar como Huesca y te pegan unos sablazos que te quedas loco”, ha esbozado el presidente azulgrana, mientras Remiro, a su lado, sonreía por el modo tan natural de expresarse por parte del máximo mandatario oscense. “Salvo que salga a última hora llega algo en el mercado nacional vamos a tirar más por el mercado internacional. Hay alguna oferta pero no tenemos prisa. Hasta el 31 de agosto puede haber movimientos y ahora tenemos un equipo bastante competitivo en el que, es verdad, faltaría esa guinda del delantero”, ha argumentado.

Lasaosa ha respondido a las informaciones aparecidas en la prensa barcelonesa, en la que se acusa al Huesca de impedir la salida de Vadillo al Barcelona B y no atender una oferta y remitirse solo a su cláusula de rescisión. “Es que a nosotros oficialmente no nos ha llegado absolutamente nada. Si llega lo escucharemos, como a todos. Siempre lo hacemos, aunque sea por educación. Nosotros no queremos que se vaya ninguno de los jugadores que se consideran fundamentales en lo que hicimos el año pasado”, ha indicado.

Acerca del sorteo de Copa del Rey, que ha emparejado al Huesca con el Valladolid para jugársela a una carta en El Alcoraz, Lasaosa ha señalado: “La Copa es una competición atractiva y el Valladolid es un magnífico equipo. Será un acicate para los aficionados y para todos nosotros”