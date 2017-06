El Huesca se desangra en Getafe para decir adiós a su mejor temporada

La histórica temporada suscrita por la Sociedad Deportiva Huesca no tuvo final feliz. De hecho resultó bastante cruel para los méritos de un vestuario humilde que se ha hecho grande en la liga regular y que se estrenaba en un ‘play off’ de ascenso dispuesto a seguir rompiendo barreras. Sin embargo, el conjunto oscense despertó de su sueño con un sobresalto en forma de 3-0, contundente resultado en favor de un Getafe que ya lo tenía encarrilado después del empate del miércoles en El Alcoraz. Los madrileños abrieron la lata en la primera parte y sentenciaron en una segunda mitad aciaga que no puede empañar un curso futbolístico azulgrana para el recuerdo.

Tres cambios dispuso Anquela para la batalla del Coliseum Alfonso Pérez. Íñigo López sustituyó a Jair en el centro de la zaga, David López suplió a Vadillo en banda y Vinícus relevó a Borja Lázaro como ariete ofensivo. También José Bordalás, preparador del Getafe, retocó su once dando entrada a Lacen por Sergio Mora en la medular y a dos extremos de velocidad y desborde como son el ex azulgrana Dani Pacheco y Álvaro Jiménez. A priori la intención del técnico alicantino parecía darle más importancia al juego por los carriles, que en El Alcoraz el pasado miércoles resultó bastante anodino por su parte.

No sucedió en el arranque lo que en muchas ocasiones pasa en un encuentro de estas dimensiones. El Getafe, pese a su condición de local, no protagonizó ni mucho menos una salida en tromba. El 2-2 de la ida era un resultado muy valioso para poder estropearlo a las primeras de cambio. Los azulones, con Bordalás al mando, no se caracterizan precisamente por la alegría en su juego, con lo que no iba a ser una propuesta vertical la que iba a plasmar el alicantino sobre la hierba. Tampoco el Huesca estaba dispuesto a lanzarse en un ataque a la desesperada desde que el colegiado Pérez Montero abriera el choque. Ya habría tiempo de ello cuando el cronómetro apretara.