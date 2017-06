Anquela: "Los futbolistas se creen que pueden hablar y decir lo que quieran"

Juan Antonio Anquela, entrenador del Huesca, habló sobre el encontronazo que protagonizó junto a su jugador David López, y lamentó que los futbolistas siempre pueden "hablar" y decir lo que "quieran" mientras que los entrenadores se tienen que callar.

El técnico del conjunto aragonés sustituyó a su jugador en la segunda parte para que Álvaro Vadillo jugará sobre el césped del Coliseum Alfonso Pérez. David López se mostró contrariado por la decisión, criticó visiblemente a su entrenador y éste le dio un leve cabezazo. Después, en declaraciones a Movistar Plus, analizó la acción.

"Siempre los futbolistas se creen que pueden hablar y decir lo que quieran. Y no puede ser. Me ha recriminado y yo a él. Son cosas normales dentro de un equipo de fútbol. No he hablado con él. No hay que hablar nada. Él sabe lo que ha hecho. Parece que nosotros nos tenemos que callar siempre y no pasa nada y que el futbolista puede decir siempre lo que quiera. El respeto tiene que ser mutuo", afirmó.